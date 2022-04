Despues ku sra. Larmonie mes a bisa di no tabata na altura di e karta ku sr. Pisas a manda pa Hulanda. Sra. a bisa ku el a yama sr. Pisas i mustre ku e no ta di akuerdo ku e forma di saka karta pa Hulanda sin pone su partner den koalishon na altura, AMI NO TA MIRA NINGUN BALOR AGREGA PA SRA. LARMONIE MESTER BIN DEN MEDIA BIN FORMA UN BROYO ANTO TOCH NA FINAL BAHA KABES, sra. Larmonie sa bon bon ku nan no ta kla pa saka ningun stekker, dus feel e keda rustig normal, no bin sali den prensa buska scormentu paso Kòrsou kompletu sa ku PNP a perde tur desensia i respekt ratu kaba!!

( junior partnertje dingens )

AFZ: Parlamentario Martines.