Un bes mas masterclass di mediashon den kasonan penal / Wederom Masterclasses mediation in strafzaken en herstelrecht

Un bes mas masterclass di mediashon den kasonan penal

E dos último simannan aki, a organisá un bes mas masterclasses tokante di mediashon den kasonan

penal i hustisia restorativo. E biaha aki alabes a prepará un grupo selektá pa bira mediador den kasonan

penal. Despues di e estudio nan mes por bai guia mediashonnan den kasonan penal na Kòrsou. Ku esaki,

sospechoso i víktimanan por papia ku otro bou di guia tokante lokual ku a pasa i lokual ta nesesario pa

koregí òf restorá esaki. Ministerio Públiko i Korte lo hasi uso di e resultado (konklushon) di esaki pa

despacho di e kaso. E posibilidat aki ta banda di e forma di mediashon eksistente na Kòrsou

(hustisia/práktika restorativo) ku ta los di derecho penal.

Sra. Rebecca Leeuwenberg i Sra. Kim Roelofs, ámbos di Amsterdam, a duna e masterclassi e estudio

nan. Nan ta registrá den e registro di kalidat di Federashon di Mediashon Hulanda (MfN) i banda di esaki

nan ta dosentenan kualifiká registrá na CRKBO (centraalregister kort beroepsonderwijs). Na Kòrsou nan

a traha huntu ku e dosente anfitrion Sra. Lisette Poppen ku ta traha na Ministerio Públiko. E proyekto ta

wòrdu realisá den koperashon ku Ministerio Públiko i Korte Komun di Hustisia. Banda di esaki Corendon

a yuda hasi esaki posibel.

Pa mas informashon tokante mediashon den kasonan penal, klik aki

Wederom Masterclasses mediation in strafzaken en herstelrecht

Deze twee weken worden er wederom Masterclasses verzorgd over Mediation in strafzaken en

Herstelrecht. Daarnaast wordt deze keer ook een selecte groep opgeleid tot mediator in strafzaken.

Deze mediators kunnen na de opleiding zelf mediations gaan begeleiden op Curaçao in het strafrecht.

Daarmee kunnen verdachten en slachtoffers onder begeleiding met elkaar in gesprek gaan over wat er

gebeurd is en wat er nodig is om dingen recht te zetten of te herstellen. De uitkomst (een

slotovereenkomst) wordt meegenomen door het Openbaar Ministerie en de rechtspraak bij de

afdoening van de zaak. Deze mogelijkheid komt naast de reeds bestaande vorm van bemiddeling

(restorative justice/practice) die op het eiland al los van het strafrecht bestaat.

De Masterclasses en de opleiding worden gegeven door mw. Rebecca Leeuwenberg en mw. mr. Kim

Roelofs uit Amsterdam. Zij staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie

Nederland (MfN) en zijn daarnaast gekwalificeerde docenten (CRKBO geregistreerd). Zij werken op

Curaçao samen met gastdocent mw. Lisette Poppen, werkzaam bij het Openbaar Ministerie. Het project

wordt gerealiseerd in samenwerking met het Openbaar Ministerie en het Hof Curaçao. Daarnaast wordt

het project mede mogelijk gemaakt door Corendon.

Klik hier voor meer informatie over mediation in strafzaken

