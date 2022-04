Notisia di polis di djaluna 11 di aprel te ku djárason 13 di aprel 2022/Politieberichten van maandag 11 april tot en met woensdag 13 april 2022

Notisia di polis di djaluna 11 di aprel te ku djárason 13 di aprel 2022

Aksidente frontal entre tres vehíkulo

Riba djamars 12 di aprel alrededor di 10 or di anochi un aksidente entre tres vehíkulo a tuma lugá na entrada di Rincon na altura di Mangazina di Rei. Un vehíkulo ku tabata bayendo den direkshon di Rincon a pèrdè kòntròl i bai dal frontal den e vehíkulo ku tabata bin di direkshon kontrali ku tabata bayendo den direkshon di Playa. E terser vehíkulo ku tambe tabata enbolbí den e aksidente por a desviá nèt na tempu i a keda ku daño solamente na e banda robes di e outo. Ambulans a bai ku tres okupante, dos dama i un hòmber, hospital pa tratamentu médiko. Situashon di e hòmber tabata kritiko. Departmentu di tráfiko ta investigando.

Sambuyadó pèrdí

Riba djamars 12 di aprel sentral di polis a risibí notifikashon ku tabatin un sambuyadó tabata pèrdí na sitio di sambuya Red Slaves. Un grupo a bai sambuyá i ora nan a sali for di awa tabata falta un hende. Algu mas lat e hòmber pèrdí a bin ariba den awa. El a deklará ku el a kere ku su yu i su kas a bai kantu bek i el a sigui sambuyá numa. A atvertí nan pa otro biaha nan keda huntu durante ku ta sambuyá.

Detenshon

Den oranan di mainta riba djamars 12 di aprel a detené un hòmber di inisial A.G.M. en konekshon ku menasa ku morto i maltrato ku un arma.

Detenshon

Den oranan di mardugá riba djamars 12 di aprel a detené un muhé di inisial I.E.d.l.S. di 33 aña en konekshon ku intento di asesinato. E sospechoso a hinka un hòmber ku kuchú.

Mucha muhé pèrdí

Alrededor di 5.40 or di atardi riba djaluna 11 di aprel sentral di polis a risibí notifikashon ku tin un hobensita di 17 aña ku tabata pèrdí. Despues di un búskeda kòrtiku i yamada via prensa a haña e hobensita bek sano i salvo.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van maandag 11 april tot en met woensdag 13 april 2022

Frontale botsing tussen drie auto’s

Op dinsdag 12 april vond omstreeks 22:00 uur een aanrijding tussen drie auto’s bij de ingang naar Rincon ter hoogte van Mangazina di Rei. Een auto die richting Rincon reed verloor de macht over het stuur waardoor het frontaal op de tegenligger die richting Playa reed, botste. Een derde auto die ook bij de aanrijding betrokken was kon net op tijd ontwijken en liep alleen schade aan de linkerzijde van de auto op. Drie inzittenden, twee dames en een man, werden door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. de situatie van de man was kritisch. De verkeersafdeling is bezig met het onderzoek.

Duiker vermist

Op dinsdag 12 april kreeg de politiecentrale melding dat er een duiker vermist was bij de duik locatie Red Slaves. Een groep ging duiken en toen ze weer uit het water kwamen misten ze een persoon. Iets later kwam de vermiste man naar boven. Hij verklaarde dat hij dacht dat zijn vrouw en zoon naar de kant gingen en dat hij dus verder ging met duiken. Ze werden gewaarschuwd om een volgende keer bij elkaar te blijven tijdens het duiken.

Aanhouding

In de ochtenduren op dinsdag 12 april werd een 52-jarige man met initialen A.G.M. aangehouden wegens bedreiging met de dood en mishandeling met een wapen.

Aanhouding

Op dinsdag 12 april werd in de nachtelijke uren een 33-jarige vrouw met initialen I.E.d.l.S. aangehouden wegens poging tot doodslag. De verdachte had een man met een mes gestoken.

Vermist meisje

Omstreeks 17.40 uur op maandag 11 april kreeg de politiecentrale melding dat er een jongedame van 17 jaar vermist was.

Na een korte zoektocht en een oproep via de media werd het meisje heelhuids teruggevonden.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

