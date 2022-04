GERELATEERDE MINISTERIES KENNISMAKINGSBEZOEK VAN DE AMBASSADEUR VAN PORT OF SPAIN AAN DE GOUVERNEUR

WILLEMSTAD – Op woensdag 13 april heeft de ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden te Port of Spain, de heer Varga van Kibéd, een kennismakingsbezoek gebracht aan de Gouverneur van Curaçao, H.E. Lucille George-Wout. Daarbij is ondermeer gesproken over de mogelijkheden voor samenwerking tussen Trinidad & Tobago en Curacao.

