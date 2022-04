IPE i Federashon KUP ta ofresé

OPORTUNIDAT ÚNIKO PA SIÑA I BIRA PISKADÓ PROFESHONAL

Willemstad 19 di aprel 2022- Institute for Professional Excellence (IPE) i Federashon Kooperativanan Uní di Produkshon (KUP) ta organisá un kurso pa personanan ku ke siña i bira un piskadó profeshonal. KUP a bin ta risibí varios petishon pa un kurso asina’ki. P’esei, den koperashon ku IPE ta organisá e kurso aki. E kurso ta konsistí di un parti teorétiko ku ta profundisá den e puntonan kardinal pa por ehersé e fishi di piskadó i den fin di siman lo tin e parti práktiko. E kurso lo tin un durashon di tres siman. KUP ya a hiba kombersashon ku doñonan di boto ku ta interesá pa kursistanan ku kaba e kurso ku éksito por sigui piska ku nan. Pa inskribí i partisipá na e kurso, mester inskribí riba IPE.CW te ku dia 23 di aprel 2022. E kurso mes ta kuminsa 3 di mei proksimo.

Ser piskadó ta un fishi ku sigur tin un bon pèrspèktiva di trabou p’é. Mas piskadó profeshonal ta kontribuí tambe na mas provishon di piska di nos propio awanan na nos pueblo. Ta netamente e bashí aki IPE i KUP ke yena. E partisipantenan na e kurso lo siña entre otro:

Responsabilidat i disiplina;

Seguridat riba laman;

Tipo di piská den awanan teritorial di Kòrsou;

Sistemanan di peska na Kòrsou;

Model di boto di piska;

Artefaktonan ku ta usa pa piska;

Leinan di peska lokal.

No tin preferensia di edukashon of eksperensia. E kurso ta keda duná na Papiamentu. E parti teorétiko ta keda duná di Djaluna pa Djaweps di 7’or pa 9:30’ or di anochi. E parti práktiko ta keda duná riba djasabra i/òf djadumingu di 6’or pa 10’or di mainta.

Anteriormente IPE i KUP a organisá un kurso pa Piskadó i Merkadera kual a resultá un gran éksito. Ta spera un bon interés pa e kurso aki tambe, pues si bo ta interesá subi mas pronto ku ta posibel riba IPE.CW i registrá. IPE ta hasi bon uso di e sinergía, manera den e kaso aki ku KUP, pa asina un grupo mas grandi den nos komunidat por probechá i prepará nan mes pa tin un bienestar atraves di e djòpnan nobo ku ta presentando nan mes. IPE ta ofresé programanan di rekapasitashon i optimalisashon di konosementu riba tur nivel pa optimalisá abilidatnan spesífiko importante pa prepará e profeshonal pa e djòp di futuro. Pa mas informashon por manda un e-mail na info@ipe.cw.

