Commissiedebat over ontwikkelingen rond het coronavirus

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) houdt op dinsdag 19 april van 16.30 tot 22.30 uur een debat over de ontwikkelingen rond het coronavirus. U kunt het debat volgen via de livestream en de app Debat Direct.

Tot medio februari voerde de Tweede Kamer iedere twee weken standaard een plenair debat over de pandemie, vaak vooraf gegaan door een technische briefing. Het onderwerp wordt nu besproken door de commissie voor VWS. Indien nodig, bijvoorbeeld om een motie in te dienen, volgt alsnog een plenair gedeelte.

Agenda

Er staat een reeks onderwerpen op de agenda die met de coronapandemie te maken hebben. Zo gaat het bijvoorbeeld over het 144-ste advies van het Outbreak Management Team (OMT), over zorgprofessionals met post-COVID-klachten, het advies van de Gezondheidsraad over de tweede boostervaccinatie, het coronatoegangsbewijs en de langetermijnaanpak van het virus.

Volg live

