Hopi interes pa tèst propio na drive thru di Salubridat Públiko

Representantenan di entre otro gruponan di músika i baile a pasa buska tèst propio grátis na e drive thru di e departamentp di Salubridat Públiko.

Representantenan di entre otro gruponan di músika i baile a pasa buska tèst propio grátis na e drive thru di e departamentp di Salubridat Públiko. A organisá e drive thru djárason 20 di aprel ku bista riba selebrashon di Dia di Rincon i e Simadan di Chana i Dui. Diputado Nina den Heyer a yama e esnan ku a bai buska tèst propio bonbiní. Salubridat Públiko a pone e tèstnan propio disponibel tambe pa prensa. Miembronan di prensa a hasi uso di esaki. E departamento ta wak bèk riba un aktividat eksitoso. E bishitantenan no solamente a haña tèst propio, sino a trit nan tambe aw’i lamunchi, rep’i pampuna i nan por a gosa di músika krioyo.