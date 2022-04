Kustwacht Caribisch Gebied

Vermiste duiker in buurt vuurtoren gevonden

Gisteren, 21 april om 17:00, kreeg de Rescue & Coordination Center (RCC) van de kustwacht een melding binnen van hun kustwachteenheid op Bonaire dat er een duiker werd vermist. Deze informatie kwam in eerste instantie van het politiebureau op Bonaire. Volgens de ontvangen informatie gingen twee personen duiken in de buurt van Red Slave Hut, en slechts één keerde terug naar de kust. De vermiste duiker was toen al ongeveer 2 uur in het water, maar was ongeveer 30 minuten vermist. De kustwachtbemanning ging meteen met hun Justice patrouillevaartuig assistentie bieden terwijl de RCC contact hield met het politiebureau van Bonaire voor aanvullende informatie. Ook de AW- 139 kustwacht helikopter werd gelanceerd om bij de zoektocht te helpen.

De vermiste duiker werd in de buurt van de vuurtoren gevonden. Hij was moe geworden en had besloten te gaan drijven in afwachting van hulp. De kustwacht patrouille heeft de duiker uit zee gehaald en hem naar het Noord Pier in Kralendijk gebracht waar een ambulance op hem stond te wachten voor een medisch controle.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype