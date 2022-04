DELEGACION DI URIBIA DI BISHITA NA ARUBA

Diaheubs 21 di april, Minister Ursell Arends a ricibi bishita di sr. Bonifacio Henriquez Palmar, Alcalde de Uribia y un delegacion di e municipio aki di La Guajira, Colombia. Esaki riba iniciativa di Stichting Rancho.

E meta di e bishita ta pa purba yega na un aliansa entre Aruba y Municipio de Uribia. E teritorio di Uribia ta parecido na esun di Aruba unda nan ta cultiva entre otro maishi, yuca, bonchi y tomati. Sigur un area cu nos por analisa y siña for di dje pa sigui engrandece cultivacion aki na Aruba.

E deseo di Stichting Rancho ta pa hunto cu Gobierno di Aruba expande e potencial di comercio entre Aruba y Uribia, habriendo comunicacion riba temanan di pesca, cria, planta y transporte. Tambe tin posiblidad di importa carni of p.e. cabrito bibo for di La Guajira. Pa esaki sosode mester ahusta ley nan cu awor solamente ta permiti producto nan cu certificacion di Merca of Europa.

Presidente di Stichting Rancho, sr. Clifford Rosa a introduci e delegacion di Uribia cu ta consisti di profesionalnan den e area di entre otro desaroyo economico, medio ambiente y turismo. E delegacion encabesa pa sr. Bonifacio Henriquez Palmar ta inclui tambe Sra. Erika Correa, Secretaria de Desarrollo Económico y Medio Ambiente di Uribia; Sra. Maria Isabel Cabarcas, Docente di Universidad di La Guajira; Sra. Dandy Osorio Uriana, Artista y manager Cultural Wayuu; Jose Gerardo Gonzales Prieto, specialista den Turismo Indigena Wayuu.

Minister Ursell Arends ta gradici Stichting Rancho pa hasi e introduccion y ta comparti e deseo pa explora e posibilidad grandi pa colaboracion entre Aruba y Uribia riba diferente tereno.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype