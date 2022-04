Nederlandse ambassade in Suriname

Het Koninkrijk der Nederlanden is voor nauwere internationale samenwerking op het gebied van veiligheid.

Op donderdag 21 en vrijdag 22 april 2022 namen delegaties van het Koninkrijk der Nederlanden deel aan de High Level Security Conference in Paramaribo, Suriname.

De Nederlandse delegatie werd geleid door de ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in Suriname, Henk van der Zwan. De delegatie van Curaçao werd geleid door minister van Justitie, de heer Shalten Hato. Aruba was vertegenwoordigd door de directeur Veiligheidsdienst Aruba, de heer Juri Nicolaas.

Koninkrijkvisie

Het Koninkrijk heeft een groot belang bij de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit en wil de internationale samenwerking intensiveren, omdat criminaliteit niet ophoudt bij onze grenzen en steeds internationaler wordt. Dit geldt met name voor ondermijnende criminaliteit, zoals internationale fraude, mensensmokkel, witwassen, afpakken, terrorisme, cybercriminaliteit, internationaal opererende drugskartels en andere vormen van criminaliteit waarbij mensen, goederen, data of geld de wereld overgaan.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype