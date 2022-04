GERELATEERDE MINISTERIES ALGEMENE ZAKEN EN MINISTER PRESIDENT GOUVERNEUR VAN CURAÇAO ONTVANGT DELEGATIE VAN HET RODE KRUIS

WILLEMSTAD – Op maandag 25 april is een delegatie van het Rode Kruis Curaçao met de collectebus op bezoek geweest bij de Gouverneur van Curaçao. Zoals voorgaande jaren is de maand mei de collectemaand voor het Rode Kruis Curaçao. Met de fondsen en donaties van dit jaar hoopt het Rode Kruis Curaçao een nieuw gebouw te kunnen bouwen in Suffisant waar het vorige gebouw in mei 2020 volledig werd verwoest door een brand.

Het Rode Kruis Curaçao staat bekend om haar humanitaire taken op het gebied van rampenbestrijding en hulpverlening bij o.a. sociale evenementen. Om te kunnen voorzien in haar activiteiten is zij uitsluitend afhankelijk van donaties en fondsenwerving.

Op de foto: Dhr. Frank Stuger (bestuurslid), mevr. Maisy Scharbay (manager), de Gouverneur van Curaçao, H.E. Lucille George-Wout, mevr. Dorothy Sprockel (bestuurslid) en dhr. Arthus Dania (bestuurslid).