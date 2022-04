Ministerio di Turismo y Salud Publico ta informa:

Tocante e ley cu ta limita e uzo di poductonan di tabaco (articulo 2, 2A)

ORANJESTAD – Manera ya caba ta conoci, Aruba lo bay conoce e implementacion di “Landsverordening Beperking Tabaksproducten (AB 2016 no.41)”, e implementacion di e ley ta drenta na vigor dialuna 2 di mei 2022. E ley aki ta un ley cu a keda aproba unanimamente den Parlamento di Aruba di 26 di october 2021. E ley aki ta bay prohibi tur menornan di 21 aña pa cumpra, uza of pa traha den areanan cu ta bende productonan di tabaco.

Den cuadro di e plan nacional di prevencion Ministerio di Salud Publico conhuntamente cu Departamento di Salud Publico ta dedica na mehora e calidad bida, servicio y salud di Aruba su comunidad. E ley cu ta limita e uzo di poductonan di tabaco ta un di e aspectonan importante den Aruba su plan nacional di prevencion den salud. E ley ta importante, mirando cu uzo di sigaria ta dañino no solamente pa persona cu ta huma cual ta 13% di e populacion di Aruba riba 20 aña, pero tambe pa es(nan) cu ta den cercania.

Articulo 2: ta prohibi pa huma den un edificio of area cu ta accesibel pa tur hende

E articulo aki ta stipula cu ta prohibi pa huma den UN EDIFICIO OF AREA CU TA ACCESIBEL PA TUR HENDE. Esaki ta ensera por ehempel scolnan, area di recreacion, lugar di come cu tin area di sinta pafo y tambe na bushalte. Ariba un terasa ta prohibi pa huma como cu esaki ta cay den cercania di un edificio.

Den e articulo aki tin exepcion pa por ehempel parkeerplaats, palapa ariba beach of areanan cu no tin un dak of muraya, den e areanan aki si mag di huma. E articulo aki lo bay wordo controla pa Dienst Warenkeuring en Higiëne (DWH) y lo bay tin un multa pa incumplimento di ley aki.

Articulo 2A: Den e ley di tabaco menor di edad ta wordo considera menor di 21 aña di edad

Inciso 1: Ta prohibi pa huma den transporte priva ora cu tin menor di edad den auto, e control di esaki lo bay wordo implementa pa Korps Politie Aruba y lo tin un multa pa incumplimento di esaki. E articulo aki ta pa proteha e muchanan di second hand smoking, derecho di mucha, pa proteccion.

Inciso 2: Ta prohibi pa un menor di edad traha den un establecimento of un punto di benta cu ta bende productonan di tabaco. Por ehempel na un supermercado un menor di 21 aña di edad por traha, pero e no por traha den e area cu ta designa pa benta di productonan di tabaco. Tur establecimento lo bay tin un area designa pa benta di productonan di sigaria, mescos cu esaki ta actualmente pa benta di bebida alcoholico. E articulo aki tambe lo bay wordo controla pa Dienst Warenkeuring en Higiëne (DWH) y lo bay tin un multa pa incumplimento di ley aki. E articulo aki ta pa preveni cu hobennan por hasi uzo di sigaria of producto di tabaco na edad jong.

Aruba por logra tin un comunidad mas saludabel. E ta rekeri responsabilidad y compromiso pa cuida nos mes mas, come mas saludabel y ta mas activo. Sea consciente cu productonan di tabaco ta malo pa bo salud. Hunto nos lo bai logra.

