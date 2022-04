Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

Prensa ta hopi importante pa Gobierno di Aruba

Pero ora cu un miembro di prensa scoge un area di satire pa trece informaicon

E NO POR EXIGI E MESUN DERECHONAN CU TA CAY DEN E LIÑA DI PRENSA

Dialuna mainta, durante Conferencia di Prensa di Gobierno di Aruba, Prome Minsiter Evelyn Wever-Croes a enfatisa riba derecho y deber cu prensa y Gobierno tin pa trece informaicon veridico pa nos pueblo. Prome Minister a splica cu no tin censura di prensa considerando cu mayoria prensa na Aruba ta mantene nan mes na respet y reglanan di prensa.

Prensa no mester tin temor

“Mi no por keda sin bisa cu e keho entrega na Gobernador cual a papia abiertamente riba dje cu e persona en cuestion, y e publicacion di SIP, ta draai rond di 1 medio cual ta 24ora,” Prome Minister a remarca. Pa cual a expresa cu e incidente cu e medio di comunicacion aki ta uno aisla. Prensa na Aruba no mester tin e temor cu mescos cu pasa cu 24ora, por pasa cu cualkier otro miembro di prensa. Al menos cu nan tambe saca nan mes for di e liña di prensa y haci mescos cu e medio di comuniacion aki ta haci.

Derecho y deber

Prome Minister a splica cu den e liña di prensa tin etica, derecho y deber. Un gobernante tin e deber di contesta prensa su preguntanan haci den e liña aki, pasobra e ta e derecho di prensa pa haya contesta. Sinembargo na momento cu un miembro di prensa tuma e decision di saca nan mes for di e liña di prensa y scoge un area di “satire” (comparabel cu Radio Rochela), esaki ta posibel y ta nan derecho. Pero e ora ey sacando nan mes afo, nan no por exigi e mesun derechonan cu ta cay den e liña di prensa.

Un ehempel di satire ta e videonan cu por wordo considera como pornografico uzando cara di Prome Minister cu ta wordo traha y cu e medio di comunicacion aki ta bati riba nan pecho den nan noticiero. Esaki ta un falta di respet no solamente pa Prome Minister pero pa tur hende muhe. Pero esaki ta mustra tambe un falta di respet pa nan mes, y si nan kier respeta nan mes y respeta pueblo, nan mes mester pone un fin na e forma di satire pa trece informacion pa pueblo.

Prensa ta hopi importante pa Gobierno di Aruba y principionan di etica di periodismo ta cu ta publica cosnan veridico, ta busca informacion y si no haya e informacion, ta duna splicacion di esey tambe. Pero loke cu prensa no ta haci ta, publica cos ekiboca a pesar di a wordo poni na altura di e publicacion indicando cu nan no ta wordo paga pa e publicacion y esey ta duna nan derecho pa publica toch manera cu nan ta haya ta bon. Por ultimo, Prome Minister a bisa cu ta lamenta cu e incidente aisla di 24ora ta wordo uza pa crea imagen negativo pa ful Aruba.

“Reglanan di prensa ta encera reglanan di etica, ta haci periodismo, ta busca tur banda di medaya y no ta publica cos cu no ta berdad.”

