Kustwacht Caribisch Gebied

De Basisopleiding Kustwacht (BOK) 2021 draait al geruime tijd. De aspiranten die in 2021 aan de BOK zijn begonnen, hebben recent periode 3 van de BOK afgerond. Elke periode (ongeveer 10-12 weken) wordt afgesloten met een meetmoment. Gedurende het meetmoment wordt gekeken of de aspirant aan alle vereisten voldoet om door te mogen met de opleiding. Standaard onderdeel van een meetmoment is de sporttest van de Kustwacht. Hierin moeten de aspiranten hardlopen, opdrukken, sit-ups doen, optrekken en zwemmen.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype