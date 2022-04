Minister Arends y Minister Wever ta contento di por contribui na Sustainable Education Symposium

Dialuna mainta na Biblioteca Nacional San Nicolas a tuma luga e evento di Sustainable Eduction Symposium. Durante e evento educativo ta toca e temanan di sostenibilidad, y en particular e concepto di economia circular.

Minister di naturalesa, Ursell Arends, hunto cu minister di economia y desaroyo sostenibel, Mr. Geoffrey Wever tabata tin e honor pa presencia e evento y tambe duna algun palabra na e studiantenan di John Wesley College.

Minister Wever a elabora riba e concepto di economia circular, splicando kico e ta incera, su importancia pa Aruba y pa mundo, y con Aruba ta tumando pasonan den e direccion di un economia caminda desperdicio ta minimalisa, of te asta elimina.

Si nos ta bayendo rumbo economia circular, pakico mester di Serlimar anto?

Esaki ta un di e preguntanan cu a ser puntra door di un studiante, uno cu ta vocifera preocupacion general pa loke ta trata Serlimar S.G. E ta importante pa compronde cu mientras nos kier elimina mayoria desperdicio posibel, ainda lo ta bai tin algun cu no por ser reuza of recicla, pero si no ta descarta cu mester duna tur esfuerzo pa minimalisa esaki. Alabes e material (desperdicio) aki mester wordo recohi. Recohimento di desperdicio ta keda e tarea principal di Serlimar S.G.

Minister Arends na su turno a splica con e maneho di desperdicio ta uno cu ta un parti chikito di economia circular: mas nos reuza, mas nos reduci of recicla, menos desperdicio lo tin, pero ainda ta necesario pa tin un maneho di desperdicio pa e sushinan cu si ta keda atras.

Tambe tin cu enfatisa cu e transformacion pa un economia circular no ta pasa di awe pa mañan, pero mas bien ta un proceso extenso cu por dura añanan. No solamente mester tin e recursonan na luga pa por procesa desperdicio, mester cambia leynan di por ehempel “building codes”, y tambe conta cu un cambio den e “lifestyle” di nos cuidadanonan pa compronde y cumpli cu e aspectonan di economia circular.

Si nos no enforsa e transformacion aki, den futuro no lo tin luga pa nos yiu y nietonan biba, cu ta liber di desperdicio, y cu un medio ambiente saludabel asina minimalisando e efectonan negativo pa nos salud – manera cu e ta awo cu e economia linear cu nos a custumbra cune.

