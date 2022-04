PETISHON PA LAGA NOS ALUMNONAN DI MBO PASA EKSAMEN DEN IDIOMA PAPIAMENTU

Kralendijk 24 di aprel 2022 – Frakshon Coffie ta pará 100% tras di e petishon pa laga nos alumnonan di MBO ku ta studia komo kòki komo estudio final pasa na eksámen den idioma papiamentu. Esaki bou di ningun sirkunstansia ta nifiká ku nan lo no tin ku haña lès den otro idiomanan, manera Hulandes, ingles i/o spañó manera sigur e miem­bro­nan di Tweede Kamer pa PVV i VVD ke laga aparentá. E prinsipio ta i mester keda ku e balor di un diploma no ta determiná pa e idioma den kua e studiante ta pasa su eksámen final, pero esaki ta dependé di e kalidat di e nivel, kontenido i kriterionan ku e studiante mester kumpli kuné pa duna e diploma e balor. Pues si eksámen pa kòki ta eksigí sierto nivel de konosementu i abilidat, e idioma den kua e ta pasa esaki, sea ta chines, Hulandes, ingles o papiamentu no ta determiná ku e studiante a kumpli ku e kriterionan aki. I si kualke studiante ke sigui pa un estudio mas avansá, esaki lo dependé di su esfuerso, su talento- i abilidatnan ku e ke i por sigui. I si den esaki e mester mehorá su konosementu i su dominio den un otro idioma , que asi sea. Frakshon Coffie ta spera sinseramente ku e gran mayoria di Tweede Kamer lo honra e petishon pa asina krea mas oportuni­dat di trabou pa nos mes hendenan den e ramo di industria ku nos a skohe komo un di e pilarnan mas importante di nos ekonomia, esta turismo i den esei spesífikamente e fishi di kòki. Aki ta e oportunidat di oro pa Tweede Kamer “put their money where there mouth is”: trato ekivalente i respetá ku den nos estudio tampoko por deskriminá pa e motibu ku mi idioma materno no ta Hulandes. Aki tambe mester apliká na promé lugá artíkulo 1 di nos konstitushon ku ta respetá i rekonosé e igualdat pa lei di nos tur i a base di nos sirkunstansia apliká artíkulo 132a – ku ta e artíkulo ku ta diferen­sia – na bentaha di nos studiantenan.

