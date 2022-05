FPNA: Transicion pa un Organisacion di Maneho di Conservacion

Recientemente Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) a resalta e exitonan y e luchanan di 2021 y a duna un bista previo cortico di nan Strategia Corporativo Multi-Anual 2022-2031 durante e reunion di hunta di directiva di Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) teni na St. Maarten. FPNA a sobrevivi e pandemia di Covid y awor ta canalisando tur su esfuersonan pa reposiciona su mes pa alinia miho su proposito principal.

2020-2021 Desafio & Oportunidad

Aña Covid 2021 y 2020 tabata un eye-opener pa hopi organisacion, incluyendo FPNA. Mientras cu e comunidad local tabata experimentando un pandemia sin precedente, mas hende a dicidi di recrea den naturalesa y disfruta di e areanan proteha bou maneho di FPNA. Positivo di esaki ta cu ta cu e cambio di comportacion aki a conduci na un aumento di aproximadamente 300 % di e cantidad di hende cu pas anual pa Parke Nacional Arikok den aña 2021. Mientras cu e industria di turismo tabata recuperando, naturalesa a haya pausa pa respira y a florece temporalmente di e actividadnan recreativo masivo di alto impacto cu a tuma luga tanto riba tera como den lama. A medida cu cierto especie di bida silvestre a bira mas visibel y algun balor di naturalesa a keda restora, esaki a hiba na un discurso comunitario tocante con por avansa despues di e pandemia cu e industria di turismo den ekilibrio cu naturalesa. E discurso comunitario aki a haci cu ta exigi mas di FPNA como guardia di naturalesa di Aruba.

Memey di e crisis economico mundial di 2021, FPNA a enfoca pa sobrevivi financieramente, loke a hiba na recorte den su presupuesto operativo y un reduccion di e organisacion cu 32 %. Esaki, mientras cu e operacionnan mester a continua manera custumber y nan a logra haci esaki tambe pa gran parti. A medida cu turismo tabata recupera, e menasanan di naturalesa tambe tabata aumenta rapidamente, y cu recurso financiero y humano limita, e ekipo di FPNA a realisa un introspeccion profundo pa evalua e direccion cu e organisacion lo mester tuma despues di e pandemia, pa aumenta su propio sostenibilidad organisacional y eficacia di conservacion. E introspeccion aki a conduci na realisacion di un transicion hopi necesario di un organisacion di maneho di parke pa un organisacion di conservacion. Pa facilita e transicion aki, FPNA a crea e prome Strategia Corporativo Multi-anual 2022-2031 pa aumenta eficacia y eficiencia pa aumenta conservacion, y un Plan di Financiamiento Sostenibel 2022-2025 pa diversifica e fluho di ingreso y bira menos dependiente di bishita na e parke y subsidio di gobierno.

Un direccion nobo

E ekipo di directiva di FPNA a pasa pa un acercamento integral di cinco paso pa accede na e ambiente di negoshi, mapeo di stakeholder, formulacion di aspiracion pa e plan di strategia di e strategia corporativo 2031 y suposicion inalmente creacion di un strategia di implementacion. E acercamento aki a permiti e ekipo pa reestructura su pensamento, haci e preguntanan corecto, proba cierto suposicion, investiga pa mira e organisacion criticamente desde un perspectivo integro, explora y captura e elementonan aspiracional mas esencial y tene un dialogo profundo tocante e aspectonan aki. E ekipo di maneho a establece un mesa di resonancia componi pa empleado di FPNA pa brinda retroalimentacion den cada paso di e proceso.

Pa logra e Strategia Corporativo Multi-Anual 2022-2031, e ekipo di maneho mester a compromete su mes cu un enfoke strategico amplio cu ta permitie centra su atencion, energia y recurso den cuatro pilar strategico distinto, pero a, y un conhunto di obhetivo strategico. E cuater pilarnan strategico ta: 1) Liderazgo den conservacion di naturalesa: cuido integro y inclusivo di naturalesa di Aruba y su conservacion sosteni, 2) Transicion pa experiencia transforma sostenibel: creacion di balor pa un economia di experiencia basa riba naturalesa pa e naturalesa di Aruba, Aruba den su totalidad y e partinan interesa, 3) Excelencia den cocreacion di conservacion: conecta y involucra e personanan cu e naturalesa aumentando comprension, administracion y apoyo pa conservacion a largo plazo, y 4) Desaroyo di organisacion sostenibel: transformacion pa un moderno, organisacion di maneho di conservacion di rendimento halto cu capacidad a prueba di futuro y liderazgo ehemplar den sostenibilidad. E pilarnan strategico defini y e obhetivonan strategico lo habri caminda pa un colaboracion efectivo entre FPNA y e miembronan di DCNA.

Traha hunto strategicamente

Pa un futuro sostenibel, un biodiversidad prospero y ecosistema resistente, dentro di Caribe Hulandes, ta crucial cu tur e organisacionnan di maneho di area proteha reevalua nan contribucion na conservacion di naturalesa. Como cu FPNA ta liderando e proceso aki, e por sirbi como ehempel di con crea un planificacion strategico a largo plazo pa logra un conservacion eficaz y eficiente. E planificacion a largo plazo lo facilita e colaboracion a traves di DCNA y pa DCNA brinda apoyo tecnico necesario strategicamente, intercambio di conocemento dentro di e aliansa y recauda fondo di manera efectivo pa e diferente colaboracionnan entre e organisacionnan di conservacion di naturalesa. Trahando hunto, cada isla por siña di otro, maximisando su exitonan y siñando di e experiencianan mas desafiante.

Photo 1. DCNA Board meeting including representatives of the DCNA Board, Protected Area Management Organizations in the Dutch Caribbean (including FPNA), Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV), World Wide Fund for Nature (WWF-NL), Caribbean Cetacean Society, St. Eustatius Island Commissioner Lady Francis and His Excellency Governor Holiday of Sint Maarten.

Photo 2: Natasha J. Silva presenting an update on FPNA’s successes and challenges at the DCNA Board meeting.

