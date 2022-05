MINISTERIO KONSERNÍ ENSEÑANSA, SIENSIA, KULTURA & DEPORTE KOMIENSO DE ÈKSAMENNAN FINAL SENTRAL 2022 VSBO, HAVO, VWO

Despues di un periodo di preparashon largu i intensivo di tantu alumnonan, skol, direktivanan di skol komo e Sentro di Expertisia pa Prueba & Èksamen (ETE), i pa no lubidá mayornan, 1984 kandidato pa èksamen di 22 skol di Kòrsou (2021: 1903) ta kuminsá ku nan èksamen sentral final pa vsbo, havo i vwo.

Durante mas ku tres siman kandidatonan pa èksamen na Kòrsou ta traha nan èksamen ku ta determiná si nan a sera nan periodo na vsbo òf havo òf vwo ku éksito. Hopi ta sigui, después di e éksito akí, ku un estudio na un instituto di enseñansa mas avansá adekuá, sea lokalmente òf na otro pais. E aña aki ta di 18 biaha ku tin èksamennan final pa vsbo i e kantidat di mas grandi di studiantenan ta bini di enseñansa profeshonal sekundario preparatorio (vsbo).Den vsbo ta hasi distinshon entre tres trayekto edukativo: PBL (Trayekto edukativo Profeshonal Práktiko), PKL (Trayekto edukativo Práktiko pa formashon di Kader) i TKL (Trayekto edukativo Teóriko pa formashon di Kader). Den e skema 1 por tuma nota di e dianan i kantidat di alumnonan ku ta kuminsá ku nan èksamen pa e aña aki.

Skema 1:

Periodo di èksamen sentral pa havo/vwo ta kuminsá 6 di mei 2022 Kantidat di alumno Total havo vwo — Enseñansa Avansá 649 472 177 — Periodo di èksamen sentral pa vsbo ta kuminsá 9 di mei 2022 Kantidat di alumno Total vsbo-pbl vsbo-pkl vsbo-tkl VSBO 1335 275 384 676

Den e skema 2 por tuma nota di un komparashon di e kantidat di alumnonan ku a partisipá na èksamen sentral durante aña 2021 i 2022.

Skema 2:

VSBO (kantidat di alumno) 2021 2022 Diferensia VSBO-tkl 562 676 + 114 VSBO-pkl 400 384 – 16 VSBO-pbl 361 275 – 86 Un total di 15 skol vsbo a partisipá na e eksamen final na 2021 i na 2022 esaki ta 16

Den e skema 3 por tuma nota di komparashon di kantidat di alumno di di havo/vwo pa aña 2021 i 2022.

Skema 3:

Havo/Vwo (kantidat di alumno) 2021 2022 Diferensia Havo 444 472 28 Vwo 149 177 28 E kantidat total di skolnan havo ku ta pasa e èksamennan final ta 7 i di nivel vwo 6.

Roster pa èksamennan sentral ta kuminsá segun e skema 4:

Skema 4:

Skol-Nivel Fecha Remarke HAVO-VWO 6 mei 2022 Ta kuminsá ku Hulandes VSBO-pbl, pkl, tkl 9 mei 2022 Ta kuminsá ku Hulandes Èksamen práktiko pa pbl i pkl a kuminsá for di 25 di aprel 2022.

Promé periodo pa èksamen sentral ta finalisá segun e skema 5

Skema 5:

Skol-Nivel Fecha Remarke VSBO-pbl/pkl/tkl 25 di mei 2022 Ta terminá ku Spañó HAVO-VWO 31 mei 2022 Havo: ekonomia di empresa Vwo: Franses

Di dos periodo (repaso) pa èksamen sentral ta tuma lugá segun e skema 6.

Skema 6:

Skol-Nivel Fecha Remarke VSBO-pbl/pkl/tkl 13 te ku 24 di yüni 2022 2 siman VSBO práktiko 1 te ke 6 di yüni 2022 — HAVO-VWO 13 te ku 24 di yüni 2022 2 siman

Resultado èksamennan final: ETE ta responsabel tambe pa fiha e normanan di e èksamennan. Esaki ta tuma lugá basá riba un método sientífiko. Pa mas tardá 9 di yüni 2022 ta manda e normanan pa e promé periodo di èksamen pa tur skol. Ta manda e normanan di e di dos periodo pa 1 di yüli 2022.

Liña di èksamen ETE : Pa reakshon i opservashon tokante e èksamennan, ETE tin un liña di èksamen. A organisá e liña di èksamen segun grupo di vak i e ta intenshoná pa skol, kandidato i otro interesadonan. Pa medio di e liña di èksamen por raportá problema i hasi opservashon i remarke tokante e èksamennan. Naturalmente por raportá reakshonnan general tambe tokante èksamennan. E liña di èksamen-ETE ta registrá i ordená tur e notifikashonnan segun grupo di vak, ku despues profeshonalnan di konstrukshon di èksamen di ETE ta atendé ku e koutela nesesario. Dependiendo di e tipo di notifikashon, ta atendé esaki direktamente durante òf despues di e periodo di èksamen. E liña di èksamen ta alkansabel den e periodo di èksamen na e number di telefòn general 4343-710, 4343-737. Tambe por manda reakshon na e e-mail adrès helpdesk@ete.cw.

Sentro di Ekspertisia pa Prueba & Èksamen (ETE) i e kolaborashon entre paisnan den Reino:

Sentro di Ekspertisia pa Prueba & Èksamen (ETE), e organisashon ehekutivo den Ministerio di Enseñansa, ta responsabel pa entre otro, konstrukshon, tradukshon, produkshon, distribushon i determinashon di normanan pa Èksamennan Sentral Final pa Enseñansa Avansá. ETE ta produsí un total di 116 èksamen vsbo pa aña (promé i di dos periodo) i 28 èksamen pa havo i vwo (promé i di dos periodo). E produkshon di èksamen ta kuminsá mas ku 1,5 aña delantá. Èksamennan ku ta bini for di Hulanda, ta prinsipalmente èksamennan pa havo i vwo. Di un kantidat di èksamen vmbo-gl-tl (=vsbo tkl) ku ta bini for di Hulanda ta hasi un screening delantá pa loke ta un konteksto adekuá. E trabou ku ETE ta hasi ta unu di hopi presishon i eksaktitut ku ta tuma lugá den kuadro i planifikashon estrikto. Apesar di e posishon independiente di e otro paisnan den Reino ta eksistí ainda un kolaborashon riba tereno di e èksamennan sentral ku Hulanda i Sint Maarten. Tantu pa Boneiru i Sint Maarten, ETE ta entregá te ainda (for di 10-10-10 basá riba un akuerdo di servisio) e èksamennan sentral pa enseñansa avansá, ku ETE ta desaroyá. E kantidat di èksamen pa Boneiru a bira den transkurso di añanan hopi ménos relashoná ku introdukshon di e lei di enseñansa hulandes riba e asina yamá islanan BES. Tambe ETE ta tradusí èksamen na papiamentu pa e skol SKAIH pa PBL, PKL i TKL (e úniko skol ku papiamentu komo idioma di instrukshon) pa algun èksamen lokal i sierto èksamen for di Hulanda. Pa Sint Maarten ETE ta hasi tradukshon na ingles pa PBL i PKL di un kantidat di èksamen lokal. Riba wèpsait di ETE por konsultá e èksamennan bieu i modelonan di korekshon. Tambe por download despues di èksamen e modelonan di korekshon di e promé periodo di e èksamennan konstruí pa ETE, for di http://www.ete.cw.

Eksamennan final i e pandemia di corona: E aña aki tambe e vírùs di corona tin su impakto riba enseñansa. Minister di Enseñansa, Siensia, Kultura & Deporte pa e motibu aki a tuma un kantidad di medida pa sostené mas mihó posibel enseñansa, evaluashon i eksaminashon. Den liña grandi ta trata di èkstra repaso i pa havo/vwo no konta un materia (no esensial) pa por slag i pa tur nivel adaptashon di norma si ta nesesario. Ku esaki Minister ta spera ku studiantenan lo eksperensiá ménos daño di e impakto di e pandemia di corona.

Finalmente Minister di Enseñansa, Siensia, Kultura i Deporte i e tim di Sentro di Ekspertisia pa Prueba & Eksamen (ETE) ta deseá tur kandidato di èksamen forsa i hopi éksito ku nan èksamennan final.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype