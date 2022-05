Notisia di polis di djaluna 2 di mei te ku djárason 4 di mei 2022/Politieberichten van maandag 2 mei tot en met woensdag 4 mei 2022

situá na Kaya Filomena en konekshon ku destrukshon. E sospechoso tabata hasi bochincha ii hasiendo esaki a destruí vários kos bou di kua un outo ku tabata stashoná na e kas.

Outo ta dal frontal

Riba djamars 3 di mei, alrededor di 11.50 or di anochi un aksidente entre dos outo a tuma lugá riba Kaya Grandi. Dos outo a dal frontal den otro. Dos ambulans a transportá shofùr di ámbos outo pa hospital pa tratamentu médiko.

Outo ta bòltu

Alrededor di 11.55 or di anochi, sentral di polis a risibí notifikashon tokante un aksidente ku a tuma lugá riba Kaya Internashonal. Pa motibu deskonosí un outo a bòltu i bai dal den un muraya. E shofùr a keda pega den e outo i personal di brantwer a sake. Ambulans a transporte pa hospital pa tratamentu médiko.

Dianan di fiesta a bai trankil

E dianan di fiesta tras di lomba a bai trankil sin masha insidente. Un i tur por a disfrutá trankil di e aktividatnan. KPCN ta gradisí un i tur pa e bon komportashon i koperashon duná durante e dianan aki.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van maandag 2 mei tot en met woensdag 4 mei 2022

Aanhouding

Op woensdag 4 mei werd een 33-jarige vrouw met initialen E.H.J.A.S. bij een woning aan de Kaya Filomena aangehouden wegens vernieling. De verdachte was bij de woning herrie aan het schoppen en vernielde hierbij verschillende dingen, onder andere een voertuig die bij de woning geparkeerd stond.

Auto’s botsen frontaal

Op dinsdag 3 mei vond omstreeks 23:50 uur een aanrijding tussen twee auto’s plaats op de Kaya Grandi. De twee auto’s botsten frontaal tegen elkaar. De bestuurders van beide auto’s werden met twee ambulances naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Auto over de kop

Omstreeks 23:55 uur kreeg de politiecentrale melding over een eenzijdige aanrijding op de Kaya Internashonal. Om nog onbekende oorzaak was een auto over de kop geslagen en tegen een muur tot stilstaand gekomen. De bestuurder zat beklemd in de auto en is door brandweerpersoneel bevrijd, waarna de bestuurder met de ambulance naar het ziekenhuis is gebracht voor medische behandeling.

Afgelopen feestdagen goed verlopen

De afgelopen feestdagen zijn zonder incidenten verlopen. Iedereen kon rustig kunnen genieten van de activiteiten.

KPCN wil iedereen bedanken voor zijn inzet en medewerking tijdens alle festiviteiten.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

