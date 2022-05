Koninklijk Huis

Op een weer volle Dam in Amsterdam zijn Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en minister-president Rutte aanwezig bij de Nationale Herdenking. Om 20.00 wordt twee minuten stilte gehouden ter nagedachtenis aan allen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Het Koninklijk Paar legt namens alle Nederlanders een krans.

Voorafgaande spreekt schrijver, presentator en historicus Hans Goedkoop de 4 mei-voordracht uit tijdens een herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe Kerk. Bij het Nationaal Monument op de Dam houdt burgemeester Halsema van Amsterdam een toespraak.

