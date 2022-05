Minister Ruisandro Cijntje

Despues di a risibí e rekorido riba Allure of the Seas, mi a bai kana den nos sentro di suidat pa asina kombersá ku nos hendenan i wak kon e dia a bai. Nan tabata sumamente entusiasma ku e benta nan di dia i kuantu turista a pasa serka nan pa kumpra. Esaki ta e empuhe ekonómiko direkto ku mi a bini ta traha duru pe.

Tambe mi a kombersa ku various turista i a duna nan un kaluroso bon bini na nos isla. Tur turista ku mi a papia kune a duna palabranan masha positivo tokante di nan bishita na Kòrsou. E kos ku nan a gusta mas ta nos arkitektura i nos dushi hendenan.

Ban sigui traha huntu pa engrandese nos pais.

