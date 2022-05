Daisy Coffie di bishita na Krusada

Konsehal Daisy Coffie ta sigui informá su mes di loke ta pasando den komunidat

Kralendijk, 4 di mei 2022 – Den su afan pa sigui informá su mes riba diferente tereno i pa krea un bista diversifiká kiko ta pasando na Boneiru Daisy Coffie tabata di bishita na Krusada, lanthùis Guate­mala, pa pone su mes na altura di tur e trabounan ku ta tuma lugá einan. Krusada ta un organisashon den e sektor di kuido ku ta akapará diferente gremio di kliente.

Na Krusada e direktor, Sr. Junny Josephina, ku ta enkargá ku e maneho diario di Krusada a risibí nos. Na promé instante nos a haña un splika­shon ekstenso di e eksperensia di Sr. Josephina ku a hasi hopi trabou di pone organisashonnan den kuido manera Krusada riba pia, den prinsi­pal­men­te Oropa Oriental na paisnan manera Rumania, Ukrania, Molda­via i Rusia. Despues nos a haña un splikashon di e organisashon, e ser­vi­sio­nan ku nan ta brinda, opstákulonan ku nan a i ta enkontrá i tur e posibilidatnan ku e organisashon tin.

Krusada ta un fundashon ku su direktiva ku ta guia i supervisá tur loke ta pasa den e organisashon. Manera nos a bisa kaba e operashon diario ta kai bou di un direktor i e organisashon tin diferente departamento enkar­gá ku kuido di diferente kliente i servisio ku nan ta duna. Tin un total di 8 departamento ku ta duna diferente servisio. E departamentonan ta:

Refugio Tabitha :

Refugio Tabitha ta un akohida den un ambiente protehá pa hende muhé ku yu òf sin yu. Aki nan ta biba den un temporada di krísis temporal ku guia na midí. Refugio Tabitha ta un kaminda pa nan haña sosiegu i re­ku­pe­rá.

Speransa:

Speransa ta un lugá di biba protehá pa hendenan ku mester di un lugá pa keda temporalmente. Aki no tin guia i e kliente tin ku paga un hür chi­kí. Aki ta yega hendenan ku no ta bin na remarke pa por ehèmpel Refu­gio Tabitha. E ta puru un lugá temporal pa surpasá un krísis spesífiko.

Warda mi rin:

Warda mi rin ta un tayer sosial protehá pa hendenan ku limitashon men­tal òf físiko kaminda nan por traha bou di guia. Krusada ta ofresé un área di trabou i entrenamentu pa nan por siña diferente kompetensia i abi­li­dat­nan pa nan por tin perspektiva pa futuro. Semper teniendo kuen­ta ku nan limitashonnan.

Pasadia:

Krusada tin tambe un pasadia protehá pa adiktonan, eks-adiktonan, pen­shona­do­nan, hendenan ku no tin un kaminda pa biba, hende den sole­­dat i hendenan ku limitashon físiko kaminda nan por ta aktivo bou di guia. E meta di e pasadia ta krea kustumber di trabou, krea struktura i regularidat i kontaktonan sosial. Ta importante e parti di autososteni­bili­dat. E plantashon di berdura orgániko tambe ta kai bou di esaki. En total tin 4 greenhouse den uso aktualmente, kaminda ta planta diferente ber­du­ra. Tin mas greenhouse ku no ta den uso pa motibu di falta di kapasi­­dat pa pone esakinan den operashon.

Komienso:

Aktivashon di resosialisashon ku JICN

Den koperashon ku JICN (Justitiële Inrichting Caribisch Nederland) Kru­sa­da tin un trayekto di aktivashon pa trabou. Akinan detenidonan den nan último fase di detenshon ta bin pa kuminsá prepará pa trabou.

Nan ta haña ‘coaching’ i guia den trabou di fishi bou di supervishon di bewaker i guia di JICN. Trabounan di e.o karpinté fini, lasdó i mekániko. Nan ta traha kos di palu di palèt i bende esakinan. Nan ta drecha baki grandi di sushi i tambe nan ta drecha outo. Esaki ta pa yuda e re-inte­­gra­shon den komunidat. Aki nan ta prepará pa bai e akohida Adelanto i despues den komunidat.

Adelanto:

Adelanto ta un akohida protehá pa eks-detenidonan ku guia riba 4 te­reno esta biba, traha, relashon i propósito. Aki e eks-detenido ta haña guia pa resosialisá den komunidat di Boneiru. Na final e meta ta pa e kliente tin un trabou, un kas, relashonnan sano i propósitonan di bida. Tur esaki ku e meta pa evitá ku e ta kai atrobe den gara di hustisia.

Nunka Mas!

Nunka Mas ta un programa den koperashon ku SRCN (Stichting Reclassering Caribisch Nederland) kaminda klientenan ku kastigu di trabou/alternativo ta bin pasa nan kastigu i duna un kontribushon positi­vo na komunidat. Krusada ta hasi uso di e oportunidat pa traha na e persona i yud’é pa e no kai den gara di hustisia atrobe. Esunnan mas hó­ben ta keda asigná na un adulto ku ta duna nan guia i coaching.

Walk In:

Walk In ta un di e servisionan mas bisto den komunidat. Pa medio di ofresé algun servisio básiko por evitá molèster den bario. Na Walk In e kliente por haña desayuno i kuminda di mèrdia. Tin kama kaminda nan por sosegá nan kurpa i e kliente por baña i haña paña limpi. Tin ayudo sosial di MHC (Mental Health Caribbean), IWO (desaroyo integral di bario) i nan por partisipá na e aktividat­nan ku tin pa nan. Esun ku ke por tuma e promé stap pa sali for di su adikshon.

Krusada ta kere fuertemente den relashonnan di kolaborashon ku otro organisashonnan. P’esei kaminda ta nesesario Krusada ta traha den koperashon ku otro organisashon den e kadena di ayudo i kuido.

Na lanthùis Guatemala Krusada tin un kushina i un tienda kaminda por kumpra e diferente produktonan ku nan ta produsí den e diferente sekshonnan di Krusada: kuminda, bèrdura, obra di man i hopi mas.

Daisy Coffie bezoekt Krusada

Raadslid Daisy Coffie blijft zich verdiepen in aspecten van onze samenleving

Kralendijk, 4 mei 2022 – In haar streven om zich op verschillende terreinen te blijven informeren en om een gediversifieerd beeld te creëren van wat zich op Bonaire afspeelt, heeft Daisy Coffie een bezoek gebracht aan Krusada bij het landhuis Guatemala om zich op de hoogte te stellen van alle werkzaamheden die daar verricht worden. Krusada is een organisatie in de zorgsector die zorg biedt aan diverse groepen cliënten.

Bij Krusada werden wij ontvangen door Junny Josephina die belast is met het dage­lijk­se beheer van Krusada. Om te beginnen kregen wij uitgebreid uitleg over de erva­ring van de heer Josephina die hij heeft opgedaan in het op poten zetten van zorgor­ga­ni­sa­ties vergelijkbaar met Krusada, voornamelijk in Oost-Europa in landen zoals Roemenië, Oekraïne, Moldavië en Rusland. Daarna kregen wij een toelichting over de organisatie, de diensten die aangeboden worden, obstakels die tegengekomen wer­den en worden, en alle mogelijkheden die de organisatie heeft.

Krusada is een organisatie met een bestuur die leiding geeft aan en toezicht houdt over alles wat in de organisatie gebeurt. Zoals eerder vermeld vallen de dagelijkse werkzaamheden onder een directeur en de organisatie heeft verschillende afdelin­gen die belast zijn met de zorg voor meerdere cliënten en met de diensten die verleend worden. In totaal zijn er 8 afdelingen die verschillende diensten verlenen. Deze afdelingen zijn:

Refugio Tabitha:

Refugio (toevluchtsoord) Tabitha is een opvang in een beschermde sfeer voor vrouwen met of zonder kinderen. Hier wonen ze op een moment van tijdelijke crisis met begeleiding op maat. Refugio Tabitha is een plek waar ze tot rust kunnen komen en herstellen.

Speransa:

Speransa (hoop) is een beschutte plaats om te leven voor mensen die een plek nodig hebben om tijdelijk te verblijven. Er is geen begeleiding en de cliënt moet een klein bedrag aan huur betalen. Hier komen mensen die niet in aanmerking komen voor bijvoorbeeld Refugio Tabitha. Het is puur een plek om door een specifieke cri­sis­periode heen te komen.

Warda mi rin:

‘Warda mi rin’ is een sociale werkplaats voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, waar ze onder begeleiding kunnen werken. Krusada biedt een werkplek en training aan zodat ze verschillende competenties en vaardigheden kunnen leren, waardoor ze meer mogelijkheden hebben voor de toekomst. Hierbij wordt steeds rekening gehouden met hun beperking.

Dagbesteding:

Krusada biedt ook beschutte dagbesteding aan voor verslaafden, ex-verslaafden, gepensioneerden, daklozen, mensen die eenzaam zijn en mensen die een lichame­lij­ke beperking hebben waar zij actief kunnen zijn onder begeleiding. Het doel van de dagbesteding is onder meer het werken aan arbeidsritme, structuur, regelmaat en sociale contacten. Belangrijk is het ontwikkelen van zelfredzaamheid. Het verbouwen van organische groente valt hier ook onder. In totaal zijn er momenteel vier greenhouses in gebruik, waar diverse soorten groente verbouwd wordt. Er zijn meer greenhouses, maar die zijn niet in gebruik vanwege een gebrek aan capaciteit om ze operationeel te maken.

Komienso:

JICN resocialisatie activering

In samenwerking met JICN (Justitiële Inrichting Caribisch Nederland) hebben we een arbeidsactiveringstraject. Gedetineerden die in hun laatste detentiefase zitten, ko­men dan bij ons om zich voor te bereiden op werk. Ze krijgen coaching en begelei­ding in een bepaald vak, onder supervisie van een bewaker en een begeleider van JICN. Het gaat om beroepen als onder andere houtbewerker, lasser en automon­teur. Ze maken spullen van pallethout die daarna verkocht worden. Grote puinbak­ken worden hersteld en auto’s worden gerepareerd. Dit helpt bij de re-integratie in de gemeenschap. Hier bereiden ze zich voor om naar de opvang Adelanto te gaan en daarna de gemeenschap in te gaan.

Adelanto:

Adelanto (vooruitgang) is een beschutte opvang voor ex-gedetineerden met begelei­ding op vier terreinen: wonen, werk, relatie en zingeving. Hier krijgt de ex-gedeti­neer­de begeleiding om zich te resocialiseren in de Bonairiaanse samenleving. Het uiteindelijke doel is dat de cliënt werk, een huis, gezonde relaties en levensdoelen heeft. Dit alles om te voorkomen dat hij weer in de greep van justitie terecht komt.

Nunka Mas!

Nunka Mas (nooit meer) is een programma in samenwerking met SRCN (Stichting Reclassering Caribisch Nederland) waar cliënten met een werk-, alternatiefstraf hun straf kunnen uitvoeren en zo een positieve bijdrage aan de gemeenschap leveren. Krusada maakt gebruik van de gelegenheid om aan de persoon te werken en hem te helpen om niet weer in de greep van justitie terecht te komen. De jongeren worden gekoppeld aan een volwassene die hen begeleiding en coaching geeft.

Walk In:

Walk In is een van de meest zichtbare diensten in de gemeenschap. Door het aan­bie­den van enkele basisdiensten kan overlast in de wijk voorkomen worden. Er zijn bedden waar ze kunnen uitrusten en de cliënt kan douchen en schone kleren krijgen. Er is sociale hulp van MHC (Mental Health Caribbean), IWO (integrale wijk ontwikke­ling) en ze kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten. Degene die dat wil kan de eer­ste stap doen om van zijn verslaving af te komen.

Krusada gelooft sterk in samenwerkingsrelaties met andere organisaties. Daarom werkt Krusada, waar dat nodig is, samen met andere organisaties in de keten van hulpverlening en zorg.

Bij landhuis Guatemala is er een keuken en een winkel waar men verschillende producten kan kopen die bij de diverse afdelingen van Krusada geproduceerd wor­den: eten, groenten, kunstnijverheid en nog veel meer.

