Creditornan di Serlimar a vota na fabor di extension di surseance van betaling – Minister Ursell Arends

Diahuebs merdia, 5 di mei 2022, Minister Ursell Arends a atende un reunion entre huez, bewindvoerder, y creditornan den e caso di surseance van betaling di Serlimar Sui Generis.

Pa e reunion aki a invita tur compania cu tin cuenta habri ainda cu Serlimar no a paga, y cu ta registra na gerecht in eerste aanleg. Cu esaki e huez den e caso a duna oportunidad na tur pa duna nan opinion, sea pro, neutral, of contra di extension di e surseance van betaling.

Durante e reunion (via volmacht of presente na reunion) solamente 3 di e 80 creditornan – cual ta representa ~3.75% di e creditornan – a demostra nan posicion en contra. E grupo aki ta representa un total di AWG 95,071 for di e total di ~AWG 6.7 miyon (aproximadamente 1.4%).

1 representante – cual ta representa mas o menos 0.5% di e total – a keda neutral riba e tema di extension. Ley ta prescribi cu si un minimimo di 25% di e creditornan a mustra nan voto en contra, huez mester considera esaki pa anula e surseance van betaling. Creditornan grandi manera Ecogas Freezone y CTC a vota pro extension di surseance van betaling.

“E resultado aki ta duna nos mas confiansa cu e creditornan ta mira e seriedad di e trabou di nos ministerio pa remedia e situacion di Serlimar”, Minister Arends ta comenta na final di e reunion. “Tambe e ta duna huez mas motibo pa considera e extension, cual ta cardinal pa nos por segura un futuro pa Aruba su maneho di desperdicio”

Ainda huez tin e palabra final, cual lo ser anuncia diahuebs, di 12 di mei, 2022. No obstante, cu e resultado di e voto di awe nos por ta “cuatelosamente positivo” cu tur partido envolvi ta mira un mehoracion na caminda, y remediacion di debenan “habri” cu Serlimar tin cu e creditornan aki ainda.

