Minister Maduro a reuni cu Go Cultura pa haya sa mas di nan proyectonan na bienestar di Arte y Cultura na Aruba

ORANJESTAD – Tur siman riba diahuebs Minister di Cultura ta reuni cu persona of instancia cu ta traha na bienestar di Cultura di nos Pais. E siman tras di lomba, Minister Maduro a reuni cu Fundacion Go Cultura pa asina haya sa mas di nan proyecto nan pa yuda Aruba den e proceso di formalisa y desaroya nos Industria Cultural y Creativo. Minister Maduro a hiba un combersacion riba e necesidad pa por tin un bista concreto riba e sector creativo di Pais Aruba den forma di un mapa cu ta contene informacion basico y tambe mas detaya di e sector creativo na Aruba. Durante e combersacion interesante aki a resalta con importante inclusion di henter e sector cultural y creativo ta den e proceso pa traha un mapa cu ta brinda un bista di e grandura y potencial di e sector creativo na Aruba. Go Cultura a indica na e mandatario cu nan ta trahando riba un plan pa ‘map’ e sector creativo na Aruba. Un ‘mapping’ di e sector creativo lo brinda no solamente informacion di e balor y e impacto economico di e sector creativo, pero tambe lo expone su balor pa desaroyo y transformacion social di nos isla. Den e dianan nos dilanti, Go Cultura lo brinda informacion riba e proyecto unico aki cu nan lo haci na bienestar di comunidad.

