Advertisements

Informashon pa PUBLIKO

KORSOU tambe ta host evento mundial

THE DISTINGUISHED GENTLEMAN’S RIDE 2022

Djadumingo dia 22 di Mei benidero Korsou tambe lo ta amfitrion pa The Distinguished Gentleman’s Ride 2022. Un evento kaminda mundialmente ta para ketu na asuntunan di Salud di Hende Hòmber, pa yuda, pa asistí den konsientisashon tokante topikonan delikado manera kanser na prostat, kanser na testíkulo, tambe salud mental & prevenshon si suisidio. Mundialmente e fundashon MOVEMBER ta rekouda fondo den tur pais ku inskribí ofishalmente pa hasi esaki. Fondonan rekoudá ta wordu inbertí den projektonan grandi di research riba tereno di Men’s Health. Un di e maneranan pa hasi esaki ta pa organisá mundialmente riba ún dia e mesun fecha un paseo trankil riba motosaikel anto netji bisti den vestuario klasiko ku elegansha ‘sartorial’ segun un dress code ofishal p’asina simbolisa e Kabayero Distinguí. Partisipashon no ta riba invitashon pero méster registrá online konforme reglanan.

Meta prinsipal ta pa kita taboe I papia habiertamente riba e topikonan, krea konsientisashon pa bai dokter, pa bai kontrolá, bai hasi test, sigui tratamentunan, p’asina no kore bai pa realidat pero tuma liderasgo I kuida e kurpa pa superá I sobresali. Banda di esaki por hasi donashon pa e kousa bunita aki, yudando asina MOVEMBER kual fondonan lo bai bèk den research benifisiando henter mundu. Donashon tambe ta online, via e wepsait. Un peer-to-peer system ta den funshon, pues kada’un partisipante registra por atraé famianan amistad I konosinan pa hasi donashon via nan komo koredó. Durante e paseo DGR2022CUR riba motosaikel tin 5 stop kaminda publiko interesá por akudi I skucha charlanan di profeshonalnan den kuido I tambe testimonianan bunita I alentador. Pa kore den e paseo méster registrá. Pa e charlanan no ta nesesario. Yega mester yega na tempu. Tambe saludá I apoyá e distinguished gentlemen ora ta pasando den nos kayanan ta deseá.

E paseo lo start pa 3’or di atardi e dia ei for di Fundashon Prevenshon na Molenplein Otrobanda anto despues di sinku stops na kaminda lo termina pa 7’or di anochi na Prinses Wilhelmina Fonds den Skalo. E sinku stopnan ta Stop 1. Sentro Mediko DE SAVAAN kaminda proshonalnan den kuido lo konta algu; Stop 2. Ofisina di Urologo ISA kaminda urologu Isa I urologo Weijers lo papia riba salu serka hende hòmber, e varios testanan den diagnostika I saminashon fisiko dor di urologo; Stop 3. Sentro Mediko SORSAKA na Caracasbaaiweg kaminda dokternan di kas (CHV) lo para ketu na ‘Bai bo dokter’, splikando esensha di ‘early detection’ pues detekta un malesa asina den fase trempan; Stop 4. TELECURAÇAO kaminda dos sikologo lo papia tokante salu mental I prevenshon di suisidio; Stop 5. SAMBIL kaminda lo tin testimonionan di pashèntnan ku a sobrebibí anto pashèntnan ku ta den e lucha ainda I otro testimonionan kon bida por pone tur kos para ketu; pa despues sali pa bai terminá 7’or na Prinses Wilhelmina Fonds na Skalo. Na tantu Start komo Stops na kaminda komo Finish publiko lo ta bon biní, sin gastu.

Informashon pa KOREDÓ DI MOTOSAIKEL

KORSOU tambe ta host evento mundial

THE DISTINGUISHED GENTLEMAN’S RIDE 2022

Djadumingo dia 22 di Mei benidero Korsou tambe lo ta amfitrion pa The Distinguished Gentleman’s Ride 2022. Un evento kaminda mundialmente ta para ketu na asuntunan di Salud di Hende Hòmber, pa yuda, pa asistí den konsientisashon tokante topikonan delikado manera kánser na prostat, kánser na testíkulo, tambe salud mental & prevenshon si suisidio.

Pa partisipá méster registrá. Por registrá pa partispá riba motosaikel mester bai wepsait www.gentlemansride.com Kandidat ta limitá. Sigui dress code di DGR ta obligatorio. Netji bisti kasi formal, ku kamisa, ku dashi, ku jas of gilèt. Nó ta permiti otro, nó ta permiti jacketnan ku badge, nó ta permiti uniform di klup, no ta permití sport outift ets. Pa motosaikelnan mester sigui reglanan di DGR. Nada di bike di kareda ni fòrki largu ni pustamentu, ni ponementu fever. Koredo I pasahero mester bisti helm.

Informatie voor HET PUBLIEK

CURAÇAO host van werelwijd evenement

THE DISTINGUISHED GENTLEMAN’S RIDE 2022

Op Zonday 22 Mei aanstaande zal ook Curaçao een mooi evenement hosten: The Distinguished Gentleman’s Ride 2022, welke wereldwijd wordt gehouden/verreden. Het gaat dan om een campagne van awareness aangaande Gezondheid bij Mannen. Hieronder vallen o.a. prostaatkanker, teelbalkanker, mentale gezondheid en het voorkomen van wanhoopsdaden waaronder zelfdoding. Wereldwijd is de organisatie MOVEMBER actief met de werving van fondsen, welke fondsen worden aangewend voor grote betekenisvolle investeringen in wetenschappelijk onderzoek op het gebeid van ‘Mens Health’. Een van de manieren waarop het werven van fondsen wordt gedaan is het organiseren van een tour tocht op mooie en netjes gepoetste motoren, waarbij de rijders ook netjes gekleed zijn volgens een dress code, de sartorial style. Immers, het zorgen voor jezelf en het dan goed door het leven gaan symboliseert de ‘Dinstinguished Gentleman’. Deelname is niet op uitnodiging maar registreren is wel verplicht.

De nadruk wordt gelegd op het doorbreken van taboe teneinde openlijk te praten over verschillende relevante onderwerpen door elkaar ervan bewust te maken dat de gang naar de huisarts, de specialist, behandelingscentra niet lang op zich mag laten wachten. Het nemen van het voortouw aangaande de eigen gezondheid en over gaan op actie leiden tot overwinnen en overtreffen. Daarnaast is het werven van fondsen natuurlijk een pré zodat MOVEMBER over fondsen kan beschikken die wereldwijd worden aangewend om research te helpen bekostigen. Net als bij de registratie gaat ook het doneren online via de website. Er wordt een peer-to-peer system gehanteerd, waarbij deelnemers dus donateurs kan aantrekken. Gedurende de tourtocht DGR2022CUR zal er 5 maal gestopt worden, waarbij telkens een interactieve sessie is voor niet alleen de deelnemers maar juist en vooral voor het publiek wat hier zonder te hoeven registreren naartoe kan komen. Belangrijk is om op tijd te zijn. Zwaaien en aanmoedigen op de route wordt gewaardeerd.

De tourtocht op de motoren start om 15:00 dus 3 uur in de namiddag vanuit Fundashon Prevenshon aan de Molenplein te Otrobanda om dan na vijf stops onderweg uiteindelijk rond 19:00 te eindigen bij Prinses Wilhelmina Fonds te Scharloo. De vijf stops zijn: Stop1. Medisch Centrum DE SAVAAN alwaar medisch professionals iets zullen vertellen over het onderwerp men’s Health; Stop 2. Urologie praktijk uroloog ISA die samen met uroloog Weijers e.e.a gaan vertellen over onderzoeken zowel onderzoeks technieken alsook lichamelijk onderzoek; Stop 3. Medisch Centrum SORSAKA aan de Caracasbaaiweg alwaar huisarten (CHV) het zullen hebben over het nut en de essentie van op tijd naar de huistarts gaan, waar het medisch traject mee begint; Stop 4. Zal zijn bij TELECURAÇAO waar psychologen een praatje zullen houden over geestelijke gezondheid en voorkoming van zelfmoordpogingen; Stop 5. Zal zijn bij SAMBIL shopping center waar er testimonials zullen zijn van zij die hetzij survivor zijn danwel in het process van diagnose en behandeling zitten, alsook testimonials van hoe het leven ineens alles ogenschijnlijk kan laten stil staan. Na stop 5 gaat de parade terug en eindigt The Distinguished Gentleman’s Ride bij Prinses Wilhelmina Fonds. Start, Stops, Finish alles is – kosteloos – toegankelijk voor het publiek.

Informatie voor MOTORRIJDERS

CURAÇAO host van werelwijd evenement

THE DISTINGUISHED GENTLEMAN’S RIDE 2022

Op Zonday 22 Mei a.s. zal ook Curaçao ‘The Distinguished Gentleman’s Ride 2022’ hosten, welke wereldwijd wordt verreden. Het gaat dan om een campagne van awareness aangaande gezondheid bij mannen. Hieronder vallen o.a. prostaatkanker, teelbalkanker, mentale gezondheid en het voorkomen van wanhoopsdaden waaronder zelfdoding.

Registratie om deel te nemen op de motor is verplicht en gaat via de website www.gentlemansride.com Er is een maximum aantal deelnemers. Er gelden strenge regels m.b.t. de DGR dress code. Die moeten gevolgd worden. Netjes (bijna formeel) gekleed. Geen club uniformen et badges etc. geen ruige kleding geen sportieve kleding. Alleen nette gepaste kleding jasje dasje etc. Er gelden strenge regels m.b.t. motorfietsen cf. DGR. Het volgen hiervan is verplicht. Geen racers ook niet racen, geen lange achtervorken, geen fever. Rijder en passagier moeten helm dragen.

Information for THE PUBLIC

CURAÇAO also host for worldwide event

THE DISTINGUISHED GENTLEMAN’S RIDE 2022

Curaçao will also be the host for The Distinguished Gentleman’s Ride 2022 on Sunday 22 of May which will be held worldwide. Purpose of this magnificent event is to assist in awareness around the topics on Men’s Health, prostate cancer, testicular cancer and mental health as well as suicide prevention. MOVEMBER foundation operates worldwide and raises funds in all countries registered especially for this event. For then to be invested in big science & research projects serving the purpose of improvement in Men’s Health. One of the communication vehicles of MOVEMBER is the motorcycle tour The Distinguished Gentleman’s Ride. Participants will venture out on their nice motorcycles and fully dressed in sartorial style. Participation is not by invitation however online registration is mandatory. What a pretty side it will be with all these distinguished gentlemen.

Primary goals are a.o. awareness related to men’s health and stimuli for gentlemen to act and go to see and talk to the doctors, do the tests, and take the lead to overcome and win. Needless to say that parallel to the awareness it is paramount that donations are welcomed and submitted through the platform online. A peer-to-peer system is in effect. Registered riders can trigger others to go online and donate via their names as riders or submit donations not linked to participants. There will be 5 stops en-route of the DGR2022CUR at locations where on a daily basis health professionals do what they do best: care. And for this day at the stops health professionals will elaborate on men’s health topics during short interactive sessions open for the public. So we encourage to visit the stops and attend the interesting short lectures. And cheering on the distinguished gentlemen, while en-route will be highly appreciated.

De motorcycle tour The Distinguished Gentleman’s Ride wil start at 15:00 so 3 PM from Fundashon Prevenshon at Molenplein Otrobanda and will finish after five stops en-route at Prinses Wilhelmina Fonds in Scharloo, near Punda. The stops en-route are; Stop 1. DE SAVAAN Medical Center where we have medical professionals in interactive session with the public regarding Men’s Health; Stop 2. Medical Practice for Urology Dr. ISA whom together with urologist Dr. Weijers will talk about diagnostic procedures and physical exams; Stop 3. Medical Center SORSAKA at Caracasbaaiweg where General Practitioners will elaborate on the essence of going to the doctor at any given time to avoid late detection; Stop 4. Will be at local tv station TELECURAÇAO. Psychologists will talk about Mental Health & Suicide Prevention with live tv and recording sessions; Stop 5. Is at shopping center SAMBIL. Here’s where one can listen to and in interact with former patients, surivivors and patienst currently in the fight and also testimonials about tough life stories where every unexpectedly comes to a stand still. Needless to say that the public is most welcome at no cost at Start, all stops and at the Finish.

Information for MOTOR CYCLISTS

CURAÇAO also host for worldwide event

THE DISTINGUISHED GENTLEMAN’S RIDE 2022

Curaçao will also be the host for The Distinguished Gentleman’s Ride 2022 on Sunday 22 of May which will be held worldwide. Purpose of this magnificent event is to assist in awareness around the topics on Men’s Health, prostate cancer, testicular cancer and mental health as well as suicide prevention.

Registration to participate is mandatory. This can be done by visiting the website www.gentlemansride.com There’s a maximum number of participants. Mandatory DGR Dress code: dress dapper. Only classic (almost formal) style. No jackets no badges no group uniforms no sports outfits. Mandatory Motorcycles DGR guidelines. No modified rear fork bikes. No racers nor racing, no fever. Ride & pinion must wear helmet.

Share on: WhatsApp