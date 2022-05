Advertisements

Parlamentario Michelangelo Martines

Un suplika sali for di profundidat dimi Kurason, ta bai na tur nos Hobennan rond Korsou, BAN STOP DI MATA OTRO, ban Respeta y Stima otro, no por ta posibel ku pa kikuta nos ta kla pa kita e otro su bida, Ban Uni y ban biba na Pas ku otro, Ban kuminsa Pordona otro y sa ku pa tur tipo di Problema tin un solushon!!

Ami Low Martines su Kurason ta hasi hopi Dolor di wak kon nos mes ku nos mes ta kabando ku otro, Mi ta dispuesto pa Fungi komo un intermediador den problemanan ku abo ta kere ku ta kitando otro su bida so ta e uniko solushon, ban mesa ban sinta wak otro den otro su wowonan y papia y yega na un solushon kaminda ambos Partido ta sali ganador, e asuntu di kita otro su bida no ta bai tin ningun ganado, ta tur 2 partido ta sali perdedo y ku hopi sufrimentu.

Please mi ta pidi abo ku ta lesando e mensage aki, pa tumele hopi na Serio y lage penetra den bo Kurason, BAN MUSTRA NOS DUSHI PUEBLO DI KORSOU KU TA BASTA AWOR KU MATAMENTU DI OTRO Y BAN YUDA MI Y YUDA BO MES PA BIBA DEN UN PAIS KAMINDA NOS TUR LO BAN PARA FUERTE Y BISA UN NOOOOO ROTUNDO KONTRA MATAMENTU DI NOS RUMANNAN🙏🙏💯

Danki di Antemano y korda ku kada unu di bosonan por konta kumi sosten pa huntu nos por krea un miho KORSOU❤️👌

