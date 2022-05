Advertisements

Dikon TpK ta desgabá ekspertonan di MEO?

Si TpK no ta konfia MEO e mester manda yama e minister.

Willemstad — Mientras ku e komishon konserni di parlamento ta

planeando su biahe pa Colombia den kuadro di legislashon pa kanabis

medisinal i su benefisionan ekonómiko, Partido PIN a lesa ku frakshon

di Trabou pa Kòrsou no ta kere den e impulso ekonómiko di kanabis

medisinal ku ekspertonan di MEO a premirá den nan raport.

Si akaso no ta un eror of simpel mal chansa Trabou pa Kòrsou a hasi

den su ekspreshonnan, orei Partido PIN ta ferwagt ku mesora komunidat

ta haña un splikashon dikón mester duda den e kapasidat i seriedat dje

ekspertonan di MEO.

Ofisial

Den un raport di novèmber 2019 Ministerio di Asuntunan Ekonomiko a

kalkulá ku si start full swing ku produkshon di kanabis medisinal i

industrial lokalmente, basá riba petishonnan di e momentu ei, den un

periodo di 3 aña ekonomia por krese ku masomenos 7 porshentu promedio,

kasi 9 mil hende lo haña trabou i kaha di gobièrnu lo gòrda ku mas di

200 mion florin .

Ta abase di e perspektiva ei i konsiente ku mester pilánan ekonómiko

nobo, duradero i konkreto, Partido PIN a move shelu i tera pa pone lei

di kanabis medisinal riba mesa. Hasta e lider di TpK mes, den tur

libertat, a sostene e proposishon di lei plenamente den ambos reunion

di komishon sentral.

Mas ainda, ta kalkulashonan manera esaki ta pone hopi ku ta protesta

kontra COHO, insisti ku no mester traga COHO pa plaka paso Kòrsou por

produsi sufisiente pa paga e sosten di likides bèk.

Awo si Trabou pa Korsou ta desbaratá e kalkulashonnan di MEO i su

ekspertonan, ta riba kiko anto mester basa pais su posibilidatnan pa

futuro? Of ta tiradónan di pará mester haña stul pa sinta?

Di tili si, ma di tala no

Den su kritika inkomprensibel riba e profeshonalismo dje ekspertonan

di MEO, e frakshon di TpK ta prefera un kalkulashon hasi pa SOAB. PIN

ta puntra: dikón ta konfia esun ofisina di gobièrnu mas k’e otro? Antu

komunidat mester ferwagt un reunion publiko den kua frakshon di TpK

tei splika e minister di MEO dikon su departamento si ta inkonfiabel?

A tira den laira tambe ku hasta Kontraloria General lo por konta mihó

k’e ekspertonan ekonómiko. Tur esaki lubidando ku meta di Kontraloria

General ta investiga efektividat i legalidat di sennan uza. Pasamentu

di lei i prosupuesto ta keda den man di Parlamento. Ademas, komo

organo di estado, ta kon despues Kontraloria General por bai kontrola

un kos ku e mes a pusha?

Seriedat

Banda di e argumentashon konfuso, Partido PIN a keda babuka di tende e

frakshon di TpK menshona nòmber di un amtenar konsehero komo un motibu

pa duda den un lei. For di nos apresio pa tur sirbido publiko, Partido

PIN ta spera ku esaki no tei bira un ingrediente di politika nobo. Nos

ta konfia ku representantenan di trahadó no permití e maniobra aki

bira kustumber.

Mihó lo ta si parlamentarionan sigui mustra madures i atende ku nos

komunidat na serio paso banda di COHO, kresementu ekonómiko aselerá i

duradero mester ta prioridat number un.

