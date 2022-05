Notisia di polis di djabièrnè 6 di mei te ku djaluna 9 di mei 2022/Politieberichten van vrijdag 6 mei tot en met maandag 9 mei 2022

Advertisements

Notisia di polis di djabièrnè 6 di mei te ku djaluna 9 di mei 2022

A topa ku persona morto den kas

Riba djabièrnè 6 di mei, alrededor di 3 or di atardi sentral di polis a risibí notifikashon tokante un hòmber ku no tabata duna señal di bida den un kas situá na Playa Pariba. Na yegada di polis mesora a informá e departamento forénsiko i dòkter. Dòkter por a konstatá mesora ku e hòmber a fayesé. Algu mas lat a rònt af e investigashon i por a konkluí ku aki no ta trata di un morto natural, pero sin indikashon di un krímen. Ta trata di un hòmber di inisial G.R. di 28 aña di edat.

Entrada hudisial

Den oranan di anochi riba djasabra 7 di mei, un entrada hudisial a tuma lugá den un establesimentu komersial situá na Kaya Nikiboko Nort. A inisiá un investigashon relashoná ku Lei di Arma despues ku a risibí keho di menasa ku arma. Durante di e entrada hudisial a topa i konfiská un arma di kandela i un kantidat di droga. A detené ámbos habitante di e kas en konekshon ku violashon di Lei di Opio i Lei di Arma BES. Ta trata di un muhé di inisial N.L.M. di 25 aña i un hòmber di inisial S.A.C.V. di 30 aña di edat.

Ta tuma denunsia i notifikashon relashoná ku arma di kandela hopi na serio, p’esei KPCN ta pidi pa mèldu arma ilegal via 911, 7158000 òf anónimo via 9310.

Ladronisia for di outo

Riba djaluna 9 di mei a drenta keho di ladronisia for di un outo ku tabata stashoná na otro banda di kaminda di un establesimentu di hóreka na Rincon. Entre 11 or di mainta i 4 or di atardi deskonosínan a bai ku entre otro un tas di hende hòmber di kueru kolo pretu, di marka Totto, un tablet kolo blanku ku pretu di marka LG, algun tarheta i sèn kèsh. Ta investigando e kaso.

Detenshon

Den oranan di anochi riba djadumingu 8 di mei a detené un hòmber di inisial R.P.S.E. di 37 aña di edat en konekshon ku menasa, destrukshon i maltrato. E sospechoso a menasa i maltratá dos hòmber i a destruí algun kos na un kas situá na Kaya Veronica.

Ladronisia di boto di rùber

Entre djasabra 7 di mei i djadumingu 8 di mei deskonosínan a bai ku un boto di rùber kolo blanku ku tabata mara na boto di bela. E boto di bela tabata stashoná den awa na Kaya J.N.E. Craane. E boto di rùber tin un motor kolo kòrá ku pretu di marka Mercury i tabata mara na e boto di bela ku un lòk di baiskel i kandal pisa. Ta investigando e kaso.

Detenshon

Riba djadumingu 8 di mei a detené un hòmber di inisial R.L.G.M. 39 aña di edat den Centrumgebied. A papia ku e sospechoso mas trempan den e anochi komo ku e tabata kousando molèster di zonido for di su outo den Centrumgebied. Mas lat den mardugá atrobe e tabata kousa molèster di zonido atrobe den Centrumgebied. E no a tene su mes na e afsprak ku a hasi anteriormente i a konfiská su outo. A dun’e òrdu algun biaha pa entrega su yabinan, loke e no a kumpli kuné i tambe a kuminsá aktua di manera agresivo ku e agentenan. Seguidamente a detené pa no a kumpli ku òrdu di polis.

Aksidente ta terminá den detenshon pa manehá bou di influensia

Den oranan di anochi, alrededor di 9.55 or, riba djabièrnè 6 di mei un aksidente entre dos outo a tuma lugá na altura di Sabana Piedra Krus riba kaminda di Rincon. Despues di kòntròl mas aleu a detené shofùr di un di e outonan en konekshon ku sospecho di manehá bou di influensia.

Aksidente ku skuter

Alrededor di 5.15 or di atardi riba djabièrnè 6 di mei un aksidente entre dos skuter a tuma lugá riba Kaya Industria. Ambulans a transportá shofùr di ámbos skuter pa hospital pa tratamentu médiko.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van vrijdag 6 mei tot en met maandag 9 mei 2022

Overleden persoon in woning aangetroffen

Op vrijdag 6 mei, kreeg de politiecentrale omstreeks 15:00 uur melding over de vondst van een man die geen teken van leven gaf in een woning in Playa Pariba. Bij aankomst van de politie werd direct de forensische afdeling en de schouwarts in kennis gesteld. De schouwarts kon meteen constateren dat de man overleden was. Iets later werd het onderzoek afgerond en kon men concluderen dat het niet ging om een natuurlijke dood, zonder indicaties van een misdrijf. Het betreft een 28-jarige man met initialen G.R.

Huiszoeking

Op zaterdag 7 mei vond in de avonduren een huiszoeking plaats in een commerciële instelling aan de Kaya Nikiboko Nort. Er liep een onderzoek in het kader van de Wapenwet BES nadat er klachten over bedreiging met een wapen waren binnengekomen. Tijdens de huiszoeking is een vuurwapen en een hoeveelheid drugs aangetroffen en in beslag genomen. Beide inwoners van het huis zijn aangehouden in verband met overtreding van de Opium- en Wapenwet BES. Het betreft een 25-jarige vrouw met initialen N.L.M en een 30-jarige man met initialen S.A.C.V.

Aangiftes en meldingen in verband met vuurwapens worden zeer serieus genomen, daarom vraagt het KPCN om illegale wapens te melden via 911, 715 8000 of via de anonieme tip lijn 9310.

Diefstal vanuit auto

Op maandag 9 mei werd aangifte gedaan van diefstal vanuit een auto die tegenover een uitgaansgelegenheid in Rincon geparkeerd stond. Tussen 11:00 en 16:00 uur hebben onbekenden onder andere een zwarte leren heren tas van het merk Totto, een zwart/witte tablet van het merk LG, enkele pasjes en contant geld meegenomen. de zaak wordt onderzocht.

Aanhouding

In de avonduren op zondag 8 mei werd een 37-jarige man met initialen R.P.S.E. aangehouden wegens bedreiging, vernieling en mishandeling. De verdachte had twee mannen bedreigd en mishandeld, en spullen bij een woning aan de Kaya Veronica vernield.

Diefstal rubberboot

Tussen zaterdag 7 mei en zondag 8 mei werd een witte rubberboot die aan een zeilboot vast zat door onbekenden meegenomen. De zeilboot ligt aangemeerd aan de Kaya J.N.E. Craane. De rubberboot heeft een zwart/rode motor van het merk Mercury en zat met een zwaar fietsslot en hangslot vast aan de zeilboot. De zaak is in onderzoek.

Aanhouding

Op zondag 8 mei werd een 39-jarige man met initialen R.L.G.M. in het Centrumgebied aangehouden. De verdachte werd eerder op de avond aangesproken in het Centrum gebied voor geluidsoverlast vanuit zijn auto. Later in de nacht veroorzaakte hij weer geluidsoverlast in het Centrumgebied. Hij had zich niet gehouden aan de afspraak van eerder op de avond waardoor zijn auto in beslag werd genomen. Hij werd meerdere keren gevorderd de sleutels te overhandigen maar voldeed hier niet aan en begon agressief gedrag te tonen tegenover de agenten. Hierop werd hij aangehouden wegens het niet voldoen aan vorderingen van de politie.

Aanrijding eindigt in aanhouding voor het rijden onder invloed

In de avonduren op vrijdag 6 mei, omstreeks 21:55 uur vond een aanrijding tussen twee auto’s plaats ter hoogte van Sabana Piedra Krus op de weg naar Rincon. Bij nadere controle werd de bestuurder van één van de auto’s aangehouden wegens verdenking van het rijden onder invloed.

Aanrijding scooters

Omstreeks 17:15 uur op vrijdag 6 mei vond een aanrijding tussen twee scooters plaats op de Kaya Industria. De bestuurders van beide scooters werden met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

