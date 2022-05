Blue Marine Foundation ta lansa koperashon di partner nobo ku Dutch Caribbean Nature Alliance

Blue Marine Foundation, un fundashon pa fondo destiná pa bienestar di Oséano, ta pone fondo di supsidio inisial di $90.000 pa parke marinonan riba e seis islanan di Karibe Hulandes. E supsidio lo ta pa proyektonan inkluso protekshon di koral i entrenamentu di ranger marino hóben.

Blue Marine Foundation a anunsiá su desishon pa otorgá $90.000,00 na fondo di supsidio pa sostené konservashon marino na Karibe Hulandes. Un grupo di proyekto bou di supervishon di organisashonnan di maneho di áreanan protehá riba e seis islanan lo risibí kada unu un supsidio di $15.000,00. E fondo ta e promé paso den un koperashon di partner riba término largu pa sostené e islanan i yuda sigurá finansiamentu duradero via e Trust fund di Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)

Pa drecha maneho di oséano, Blue Marine ta hasi uso di un kombinashon di práktika pa yuda komunidatnan na frente di konservashon ku ta: di intervenshon di ariba bai abou i di proyektonan den ehekushon. E lo traha huntu ku DCNA pa yuda e organisashonnan di parke marino protehá e biodiversidat úniko di Karibe Hulandes ku ta bou di menasa.

E kolaborashon di sosio nobo ta un desaroyo importante den e maneho eksitoso di e parke marinonan na Karibe Hulandes. E fundashon ku base na Reino Uní a krea un fondo pa supsidio chikitu pa suministrá akseso rápido pa sosten di proyektonan importante ku parke marinonan ta manehá.

E proyektonan individual i nan partnernan lokal ta:

• Aruba: monitoreo di kalidat di awa den su Área Marino Protehá (MPA) i áreanan akuátiko, huntu ku Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA).

• Boneiru: evaluashon di pèrdida di koral di piedra (‘Acroporid’ ku ta p. e. ‘staghorn coral’ (koral kachu grandi) i ‘elkhorn coral’ (koral kachu di biná), i nan potensial di futuro rekuperashon, huntu ku Stichting Nationale Parken Bonaire (STINAPA Bonaire)

• Kòrsou: realisá un programa di edukashon ku transporte via bùs i un programa di ranger marino hubenil, huntu ku Caribbean Research and Management of Biodiversity (CARMABI)

• Saba: kreashon di un kamber ku kontrol di klima pa e stashon marino nobo riba tereno, huntu ku Saba Conservation Foundation (SCF).

• Statia: evaluashon di e salubridat di koral, e abundansia di bida di piská i e diversidat di ref, huntu ku St. Eustatius National Parks Foundation (STENAPA)

• St Maarten: monitoreo di habitatnan marino, huntu ku Nature Foundation St. Maarten (NFSXM)

Ekosistemanan úniko na e islanan ta vulnerabel pa e animalnan di krio ku ta kana liber rònt i ta kousa sedimentashon riba refnan, i espesienan invasivo, inkluso ‘lionfish’ i malesa di koral. Tambe nan ta kore peliger kousá pa ekseso di piskamentu, kambio di klima, desaroyo di tereno na kosta, eroshon i oumentu di alga dañino ku awa shushi ta krea.

E islanan di Karibe Hulandes ta kas tambe pa e habitatnan importante di “karbon blou” – ekosistemanan di oséano manera yerba di laman, palu di mangel i otro matanan marino ku ta almasená i tene karbon ku tin den e atmósfera di mundu. Yerba di laman ta asina efisiente den e proseso akí ku e por kapta i almasená karbon dióksido na velosidat te ku 35 biaha mas lihé ku e selvanan tropikal. Maneho i protekshon di e habitatnan akí di karbon blou akí ta vital den e kombate kontra kambio di klima.

Konservashon marino aktual na e islanan ta inkluí un superfisie di 25.390 km2 di santuario pa mamífero marino i tribon – Yarari santuario na otro banda di e Zona Ekonómiko Eksklusivo di di Boneiru, Saba i Statia. Tur seis isla tin Áreanan Marino Protehá pegá na kosta ku ta varia di superfisie entre 10 pa 60 km2.

Blue Marine su Séniòr Manager di Proyekto Jude Brown ta komentá: “Despues di un bishita resien na dos di e islanan, mi a eksperensiá di propio fuente kon spesial e region akí ta. Sambuyando na Saba mi a mira sábalo enorme landa meimei di mancha di kleinfeshi blou i turtuga kawama komiendo di kama di yerba di laman. Tambe mi a mira e retonan ku e islanan akí ta enfrentando di malesa di koral te ku problemanan ku desaroyo di tereno na kosta. Ta un oportunidat eksitante pa traha den Karibe Hulandes, kontribuyendo ku ekspertisio i fondo di Blue Marine pa djòin e rikesa di konosementu ku ta eksistí kaba riba e islanan, pa kolaborá den protekshon di e bida marino importante rònt di e islanan akí.”

Tadzio Bervoets, Direktor di DNCA a reakshoná: “Karibe Hulandes ta konsistí di e islanan di Islariba; St. Maarten, Saba, i Statia huntu ku e islanan di Islanan Abou; Aruba, Boneiru i Kòrsou. E naturalesa di Karibe Hulandes ta kontené e biodiversidat di mas riku den Reino Hulandes. E ekosistemanan diverso ta un magnet pa turismo i na e mes momentu e fuente di entrada mas importante pa e habitantenan di Karibe Hulandes. Naturalesa na e islanan ta úniko i importante pero tambe e ta frágil. Den siman binidero nos lo ta na Hulanda pa presentá un Plan di Akshon di Klima pa Karibe Hulandes pa enfatisá e nesesidat urgente di un futuro ‘smart’ pa nos islanan.”

Portrèt Ref di koral na Karibe Hulandes (fuente di foto: Naturepics: Y.+T. Kühnast – tur derecho reservá)

