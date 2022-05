Advertisements

Rondetafelgesprek over hervorming pensioenstelsel

Wat is er nodig om een beter pensioenstelsel te maken? Over deze vraag organiseert de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op dinsdag 10 mei een rondetafelgesprek. Tal van deskundigen geven hun visie op een nieuw pensioenstelsel dat is uitgewerkt in het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen (Wtp). De bijeenkomst is vanaf 16.30 uur live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

Wet toekomst pensioenen

Het huidige pensioenstelsel sluit niet goed aan op de veranderingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Mensen worden steeds ouder en werken niet meer hun hele leven bij dezelfde werkgever. Het kabinet heeft in 2019 samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken. Die zijn uitgewerkt in het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Het voorstel voor een nieuw pensioenstelsel is nu in behandeling bij de Tweede Kamer.

Twee rondetafelgesprekken

Tijdens het rondetafelgesprek op 10 mei laten Kamerleden van de commissie SZW zich informeren door vertegenwoordigers van belangenorganisaties, werkgevers, werknemers en verzekeraars. Zij spreken onder meer over solidariteit. De bijeenkomst is een vervolg op het rondetafelgesprek dat op 22 april plaatsvond.

Programma

Het rondetafelgesprek op 10 mei is opgebouwd uit twee delen:

16.30 – 17.35 uur Belangenorganisaties

Rob de Brouwer, Pensioenfeiten

Margreet Drijvers, Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO)

Morris de Jong, Pensioenlab

Wilma Schrover, KBO Brabant

John Kerstens, Seniorencoalitie

17.45 – 19.00 uur Werkgevers, werknemers en verzekeraars

Willem Noordman, FNV

Patrick Fey, CNV

Jurre de Haan, VNO-NCW/MKB Nederland

Harold Herbert, Verbond van Verzekeraars

Don van der Steeg, Kring van Pensioenspecialisten

Waarom een rondetafelgesprek?

De Kamer organiseert regelmatig hoorzittingen en rondetafelgesprekken. Het is voor een commissie een efficiënte manier om in korte tijd zo volledig mogelijk geïnformeerd te raken over een onderwerp. Op die manier kunnen de Kamerleden beter hun oordeel vormen en goed voorbereid het uiteindelijke debat voeren. Wie er uitgenodigd worden voor een hoorzitting of rondetafelgesprek, bepalen de Kamerleden zelf.

Meer informatie en live volgen

Volg het rondetafelgesprek vanaf 16.30 uur via de livestream of de app Debat Direct.

Een aantal genodigden heeft position papers aangeleverd voor het rondetafelgesprek. Deze kunt hier lezen.

