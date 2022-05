Advertisements

Kamer debatteert over coronaherstelfonds

De Tweede Kamer debatteert op dinsdag 10 mei plenair over het Nederlandse plan voor het Europese coronaherstelfonds. De ministers Sigrid Kaag (Financiën) en Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) komen hiervoor naar de Kamer. Het debat is vanaf 17.00 uur live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

Europees herstelfonds

Alle 27 lidstaten van de Europese Unie komen in aanspraak voor de Europese Herstel- en Veerkrachtfaciliteit, oftewel het Europese coronaherstelfonds. Het kabinet schreef een eerste concept voor het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan. In een brief licht minister Kaag toe hoe Nederland het geld uit het Europese coronaherstelfonds wil uitgeven. Over dit Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan (HVP) gaan Kamerleden met de ministers Kaag en Adriaansens in debat.

Nederlands plan

Het plan heeft een voorlopige omvang van 7,7 miljard euro. Het bevat verschillende investeringsplannen en hervormingen over klimaatverandering, volkshuisvesting en de arbeidsmarkt. Ook zijn digitalisering, onderwijs en zorg onderwerpen van aandacht.

Zo wil het kabinet geld uit het herstelfonds investeren in maatregelen die de groene transitie in Nederland bevorderen, bijvoorbeeld door het verhogen van de vliegbelasting en het subsidiëren van windparken op zee. Ook wil het kabinet geld gebruiken voor het verbeteren van de beschikbaarheid, de betaalbaarheid en de kwaliteit van wonen. Verder moeten de plannen leiden tot versterking van de gezondheidszorg en de zogeheten pandemische paraatheid. Daarnaast zijn er maatregelen opgenomen die witwassen en belastingontduiking aanpakken en die het pensioenstelsel ingrijpend hervormen.

Lees het volledige plan voor een Nederlands Herstel- en Veerkrachtplan.

Het plan moet nog goedkeuring krijgen van de Tweede Kamer. Het parlement kan nog wijzigingen aanbrengen, maar alleen met een Kamermeerderheid. Ook toetst de Europese Commissie de plannen nog.

Volg het live

Volg het debat vanaf 17.00 uur via de livestream van deze site of de app Debat Direct. Het debat wordt live ondertiteld.

Het debat is ook te volgen via een livestream met gebarentolk.

