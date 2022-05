Willemstad, 10 mei 2022

Estudio “Bachelor International Hospitality & Tourism Management”

na Universidat di Kòrsou Dr. Moises da Costa Gomez positivamente

evaluá dor di NVAO.

Ku gran orguyo Fakultat di Siensianan Sosial I Ekonómiko di Universidat di

Kòrsou Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) ta anunsiá ku su Bachelor

International Hospitality & Tourism Management” (IH&TM) a ser positivamente

evaluá dor di Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Dor di

ofresé e estudio akreditá aki, UoC a bira un di e “stakeholders’ importante tantu

lokal komo internashonal den e sektor di hospitality i turismo. E estudio di

“bachelor’ ta brinda aspirante studiantenan i profeshonalnan lokal e oportunidat

pa studia na UoC i pa despues por okupá posishonnan mas den e sektor.

E programa IH&TM ta un estudio di 4 aña, ku a ser desaroyá basá riba petishon di e

sektor di turismo i hospitality. E studiantenan ta risibí un formashon amplio i kaminda ta

dediká hopi atenshon na e ‘hospitality mindset’, inovashon i sostenibilidat. Eksperensia

práktiko i generá eksperensia den e sektor, ta pará sentral den e estudio aki.

Riba 20 i 21 di yanüari 2022 un pènel internashonal di NVAO a evaluá e programa. E

pènel a konkluí ku IH&TM ta kumpli kabalmente ku tur eksigensia di kalidat di NVAO.

Den nan konklushon NVAO ta konstatá entre otro ku e programa di estudio ta up-to-date’,

pasombra mayoria di e dosentenan ta traha den e sektor i pues ta na altura di tur

desaroyo aktual. E resultadonan di estudio ta kla, transparente i enfoká riba halsa e nivel

di pensamentu di e studiantenan.

Tambe NVAO a remarká ku e estudio ta duna e studiantenan mas oportunidat, debí na e

kombenionan bon ankrá ku e sektor. Es mas, e programa ta ofresé un programa di guia

amplio na e studiantenan.

O sea, e estudio ta kumpli ku tur e puntonan, kual ta dosentenan; profil; resultadonan di

estudio; kolaborashon ku e industria, komishon di èksamen i plan di evaluashon.

Studiantenan òf profeshonalnan ku ke risibí mas informashon, por tuma kontakto

libremente ku señora Pamela Rusch, programdirector.

Willemstad, 10 mei 2022

De bacheloropleiding International Hospitality & Tourism

Management aan de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa

Gomez (UoC) is positief beoordeeld door de NVAO.

Het is met trots dat de Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen van

de UoC aankondigt dat haar opleiding International Hospitality & Tourism

Management (IH&TM) positief is beoordeeld door de Nederlands Vlaams

Accreditatie Organisatie (NVAO). Door deze geaccrediteerde opleiding aan te

bieden, is de UoC een belangrijke stakeholder geworden voor het opleiden van

toekomstige leiders zowel lokaal als internationaal in de hospitality- en

toerismesector. Deze bacheloropleiding biedt aankomende studenten en lokale

professionals een unieke kans om hospitality en toerisme te studeren bij de UoC

en om zodoende hogere posities te kunnen bekleden binnen de sector.

Het programma IH&TM is een vierjarige opleiding die is opgezet naar aanleiding van de

vraag vanuit de toeristische en hospitality sector. De studenten worden breed opgeleid

waarbij er veel aandacht uitgaat naar de ‘hospitality mindset’, innovatie en duurzaamheid.

In het programma wordt er veel aandacht besteed aan praktische ervaring en ervaring in

het veld.

Op 20 en 21 januari 2022 is het programma International Hospitality & Tourism

Management van de Universiteit van Curaçao, onafhankelijk beoordeeld door de NVAO. Het

panel concludeerde dat het IH&TM-programma volledig voldoet aan de kwaliteitsnormen

van de NVAO voor hoger onderwijs.

Het NVAO-panel prees onder meer de volgende kenmerken van het IH&TM-programma,

heel in het kort: het studieprogramma is up-to-date, omdat veel docenten in de industrie

werken en actuele ontwikkelingen uit het veld binnenhalen; de opleiding heeft een

interessant beroepsprofiel dat de gastvrijheid omvat en toeristisch domein; van belang is

dat de leerresultaten duidelijk, transparant, leerlinggericht zijn en gericht op progressief

hogere orde denken; het programma biedt meerdere kansen voor studenten door het sterke

partnerschap en de samenwerking met de private sectorpartners. Tevens wordt er een

uitgebreid begeleidingsprogramma aangeboden aan de studenten. En tot slot, zorgt het

beoordelingsplan voor een rijke variatie aan beoordelingen, laat zien hoe de leerresultaten

van het programma worden gerealiseerd en ondersteunen het leren van het

studententraject.

Share on: WhatsApp