Selebrashon grandi di Dia di Kuido  – Dag van Verpleging groots vieren

Selebrashon grandi di Dia di Kuido

Djaweps 12 di mei ta Dia Internashonal di Kuido. Riba e dia akí nos ta dediká atenshon i ta duna balor na bruder- i zùsternan, i tambe otro empleadonan den sektor di kuido pa nan kontribushon den kuido di salú.

Curacaosche Bond van werknemers in verplegende en verzorgende instellingen (CBV) ta bai selebrá e dia akí den grandi, komo muestra di gratitut pa e trabou i empeño di tur bruder i zùster i otro dunadónan di kuido durante e pandemia di covid-19 di último 2 aña.

“Ta un bon momentu pa para ketu na e profeshonalismo di nos empleadonan den kuido, i e eksperiensha ku nan ta pasa aden kada dia di nobo. Di dia i anochi nan ta traha ku dedikashon pa yuda otro hende rekuperá nan salú, i pa atendé esnan ku mester di kuido. Nos ta haña esaki un meta noble, pa kua nos ta mustra nos apresio”.

“Den mi bista no ta eksistí un profeshon mas bunita. Mi por traha ku hende i ta pasa den momentunan kontentu, pero tambe tristu. Mi trabou tin diferente aspekto i mi ta eksperenshá diferente situashon. Ta hopi bunita pa por kuida un hende tur dia i guia e persona durante su proseso di malesa”, sigun Annaliza Mathilda, presidente di CBV.

CBV ta invitá tur miembro pa selebrá Dia di Kuido. Di 8’or di mainta te12’or anochi tin müzik, kuminda i bibida, di manera ku esnan ku tin warda tambe por pasa pa selebrá. Pa realisashon di e selebrashon akí mester di hopi koperashon i sosten di miembronan. ENNIA ta spònser e dia akí.

Dia di Kuido ta riba fecha di nasementu di Florence Nightingale. E señora akí tabata un enfermera ingles di guera ku a traha durante guera di Krim ( 1853 – 1856 ). E tabata determiná pa aliviá sufrimentu di e heridonan i esnan ku tabata muriendo. El a bringa hopi pa mehorashon di e kuido.

Su akshonnan tabata komienso di Krus Kòrá, i ta konsider’é fundadó di enfermeria moderno.

Dia di Kuido ta un bon oportunidat pa pone tur héroe den enfermeria i kuido den spòtlait.

Potrèt: Annaliza Mathilda, presidente di CBV i Lesley-Ann Harms-Brodie, CEO di ENNIA.

NEDERLANDS

Dag van Verpleging groots vieren

Donderdag 12 mei is de International Dag van Verpleging. Op deze dag geven wij aandacht en waardering aan verpleegkundigen en verzorgenden voor hun bijdrage aan de gezondheidszorg.

De Curaçaose Bond van werknemers in verplegende en verzorgende instellingen (CBV) gaat deze Dag van Verpleging groots vieren uit dankbaarheid voor het vele werk en de betrokkenheid van alle verpleegkundigen en verzorgers tijdens de covid-19 pandemie van de laatste twee jaren.

“Het is een goed moment om stil te staan bij onze professionaliteit en ervaringen die verpleegkundigen elke dag beleven. Zij zijn dag en nacht met volle inzet aan het werk om anderen beter te maken en hulpbehoevenden te verzorgen. Dat vinden wij een heel nobel doel, waarvoor we waardering tonen.”

“In mijn ogen is er geen mooier vak. Ik mag met mensen werken en maak blije momenten mee, maar ook verdrietige. Mijn beroep is veelzijdig en ik maak veel verschillende situaties mee. Het is zo mooi om elke dag voor iemand te kunnen zorgen en de persoon te mogen begeleiden in zijn of haar ziekteproces.” aldus Annaliza Mathilda, voorzitter van CBV.

De CBV nodigt op de Dag van Verpleging al leden uit om deze dag te vieren. Vanaf 8 uur in de ochtend tot 12 middernacht is er muziek, eten en drinken, zodat zij die dienst lopen de gelegenheid krijgen om langs te komen om te vieren. Bij de realisatie van dit feest is er veel medewerking en ondersteuning van leden en sponsort ENNIA deze dag.

De Dag van Verpleging is de verjaardag van de wereldberoemde Engelse verpleegster Florence Nightingale. Zij was een Britse oorlogsverpleegster die werkzaam was tijdens de Krimoorlog (1853-1856). Ze was vastbesloten het leed van de gewonden en de stervende te verlichten en de zorg te verbeteren. Haar acties waren het begin van het Rode Kruis en zij is de grondlegger van de moderne verpleegkunde. De Dag van de Verpleging is een goede gelegenheid om alle verpleegkundige helden in de spotlight te zetten.

Foto: Annaliza Mathilda, voorzitter van CBV en Lesley Ann Brodie, CEO van ENNIA.

Share on: WhatsApp