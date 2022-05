Gouverneur Lucille George-Wout brengt een bezoek aan Stichting Ocan

09 mei 2022

Op dinsdag 3 mei jl. bracht Gouverneur, Lucille George-Wout, een bezoek aan Ocan in Den Haag.

Tijdens een aangename bijeenkomst is uitgebreid gesproken over de diaspora van de Caribische eilanden en Curaçao in het bijzonder. De Curaçaoënaars in diaspora zijn de revue gepasseerd en ook is er stilgestaan bij de gevolgen van onvoorbereid verkassen naar Nederland. Grote zorgen zijn er over groepen die zonder huisvesting, zorg of inkomen bij familie belanden en vervolgens hun eigen weg moeten zoeken en zien te vinden. Ocan heeft deze zorgen gedeeld met de Gouverneur en vreest voor de solidariteit en draagvlak op de eilanden met betrekking tot de voorzieningen welke in stand gehouden moeten worden. Benadrukt is de brugfunctie vanuit Ocan om samen een Koninkrijk te zijn.

Directeur-bestuurder Lionel Martijn,MSUS is door de gouverneur bedankt voor de werken van Ocan in Nederland. Ocan sprak op haar beurt de waardering uit voor het bezoek en de belangstelling in deze organisatie.