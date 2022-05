NO TIN KARENTENA MAS PA HABITANTENAN DI MESUN KAS ÒF KONTAKTONAN ESTRECHO DI PERSONA KONTAGIÁ

For di 16 di mei 2022 habitantenan di mesun kas òf kontaktonan estrecho di un persona kontagiá no mester bai mas den karentena. Salubridat Públiko ta konsehá e personanan akí pa paga èktra tinu si nan ta haña keho. Si esaki pasa, nan mester tèst mesora. Ta importante ku habitantenan di mesun kas òf kontaktonan estrecho di un persona kontagiá ta evitá kontakto ku hendenan vulnerabel. Esaki sigur pa un periodo di 10 dia despues ku nan tabatin kontakto ku un persona kontagiá.

E reglanan pa isolashon no ta kambia. Personanan ku kontagiá ku e vírùs di corona ketu bai ta bai minimalmente sinku dia den isolashon. Nan por sali for di isolashon si riba e di sinku dia minimalmente 24 ora nan no tin keho mas. Personanan kontagiá ku keda ku keho, ta keda maksimalmente 10 dia den isolashon. Empleadonan di Salubridat Públiko ta tene kontakto ku personanan den isolashon. E empleadonan ta disidí ki ora un persona por sali for di isolashon.

E reglanan básiko ta keda na vigor. Tosa i nister den èlebog, i laba man regularmente. Mester laga airu pasa bon den espasionan kaminda ta traha. Personanan ku tin keho, mester keda kas i hasi tèst.

Bo no a pasa e anguanan di corona òf e angua di buster ainda? Den luna di mei bo por pasa e angua di corona òf angua di buster sin sita riba djasabra di 09: 00 – 12:30 na Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas.