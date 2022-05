Kuida bo informashon personal Banco di Caribe ta atvertí tur kliente / Bescherm uw persoonlijke informatie Banco di Caribe waarschuwt al haar klanten

Willemstad: Resientemente, un mensage di ‘SMS’ a sirkulá via telefòn pa indiká na e kliente di Banco di Caribe ku su kuenta di Visa a keda limitá debí na transakshonnan sospechoso. Pa medio di e ‘SMS’ aki ta pidi kliente di Banco di Caribe pa reaktivá su kuenta dor di klek riba un lenk pa duna informashon di su tarheta di krédito. Porfabor sea konsiente ku Banco di Caribe lo no manda mensage di teksto ni e-mail na niun kliente pa reaktivá nan kuenta di Visa Card.

Tin diferente método ku personanan ku malintenshon ta usa pa por aksesá bo informashon personal òf di bo kuenta bankario. Via di e-mail, mensage tekstual òf WhatsApp nan ta pidibo pa konfirmá/verifiká entre otro bo number di telefon, esun di bo tarheta òf kuenta bankario. Tambe nan por pidibo pa verifiká bo number di PIN.

Na momento ku risibí e tipo di mensagenan aki, Banco di Caribe ta pidi su klientenan pa no duna niun informashon i tambe pa no primi riba e ‘link’ ku ta bini den tipo di mensagenan aki. Porfabor tuma kontakto ku nos Departamento di Servisio na Kliente mesora pa raportá esaki. E number di telefon ku por yama nos ariba ta 432 3200.

Bescherm uw persoonlijke informatie

Banco di Caribe waarschuwt al haar klanten

Willemstad: Er is onlangs een SMS-bericht verspreid, waarin klanten van Banco di Caribe worden geïnformeerd dat het gebruik van hun Visa-rekening is beperkt vanwege verdachte transacties. Tevens worden klanten van Banco di Caribe gevraagd om hun rekening opnieuw te activeren, door op een link te klikken om hun creditcardgegevens te verstrekken.

Er zijn verschillende methoden die mensen met slechte bedoelingen gebruiken om toegang te krijgen tot uw persoonlijke of bankrekeninggegevens. Ze vragen je per e-mail, sms of WhatsApp om, onder andere, je telefoonnummer, pincode, creditcard of bankrekeningnummer te verifiëren of bevestigen. Dit wordt phishing genoemd.

Banco di Caribe zal nooit een sms of e-mail sturen om uw Visa Account te heractiveren of om andere persoonlijke informatie te vragen. Het is belangrijk om uw persoonlijke gegevens te allen tijde veilig te bewaren. Daarom vragen we je om nooit op links te klikken, noch gevraagde informatie te verstrekken bij het ontvangen van genoemde berichten.

Banco di Caribe heeft verschillende beveiligingsmaatregelen genomen om de persoonlijke gegevens van de klanten te beschermen, maar uw medewerking bij het beperken van deze incidenten is nodig, waarvoor we uw steun op prijs stellen door deze illegale activiteiten te melden aan onze klantenservice via customersupport@bancodicaribe.com.

Share on: WhatsApp