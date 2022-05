Seminario (UoC) ku sientífiko lokal i hulandes: Herensia, nation building i nation branding;  un aserkamentu múltiple.  Kon nos por sigui?

Willemstad, 18 di mei 2022

Dia 6 di mei último, Fakultat General di Universidat di Kòrsou Dr. Moises da Costa Gomez (UoC), a organisá un seminario eksitoso ku e tema Nation Building (Formashon di Nashon) i Nation branding (Promoshon di e marka Kòrsou i su herensha kultural). Promé ku e seminario akí a tuma lugá, tabatin dos charla públiko introduktorio dia 5 di mei, e anochi anterior, ku e tema Sklabitut komo herensia kultural. Profesor dr. Gert Oostindie (KITLV) i profesor dr. Alex van Stipriaan (Erasmus Universiteit Rotterdam), e dos presentadónan durante e anochi akí, a guia e proyekto di NWO, Traveling Caribbean Heritage òf Herensia di Karibe di biahe, den kolaborashon ku Universidat di Kòrsou (Fakultat General i University of Curaçao Research Institute, UCRI), Universidat di Aruba i Fuhikubo (Fundashon Históriko Kultural Boneriano). A organisá e dos charlanan di 5 di mei i e seminario di 6 di mei pa konkluí e proyekto di NWO akí. Oostindie den su charla, a papia tokante e tema di sklabitut for di un perspektiva mundial amplio. Van Stipriaan a sali for di un perspektiva lokal, ku un deskripshon di e papel históriko ku desendientenan di Rotterdam a hunga den sklabitut, enfokando tambe nan bida i aktividat na Kòrsou. Tantu Oostindie komo Van Stipriaan a para ketu na e konsepto di eurosentrismo den deskripshon di historia, ku e sugerensia di evitá e aserkamentu ekslusivo akí, esta un aserkamentu ku ta sali for di un punto di bista oropeo so.

Durante e anochi e dos sientífikonan a probechá di e okashon pa duna atenshon na dos produkto palpabel komo resultado di e proyekto di NWO akiriba menshoná. Ta trata di e dos publikashonnan: Antilliaans erfgoed. 1. Toen en nu; Antilliaans erfgoed. 2. Nu en verder.

Na e seminario un dia despues, inaugurá pa e dekano di Fakultat General, drs. A. Fernandes i ku Mario Kleinmoedig (publisista i presentadó) komo moderadó, a partisipá invitadonan ku ekpertisia distinto i trasfondo profeshonal variá.

E seminario di dia 6 di mei a kuminsá ku un parti introduktorio pa e antropólogo profesor dr. Rose Mary Allen, ku ta okupá un kátedra na Fakultat General, i pa profesor dr. Alex van Stipriaan. Nan dos a duna un definishon di formashon di nashon (natievorming) i nationbranding. Esaki a tuma lugá despues di un prefasio mas general tokante e tema akí di profesor dr. Gert Oostindie.

Seguidamente e ekspertonan lokal a duna un presentashon ku konklushon importante. Historiadó i antropólogo Dimitri Cloose, direktor di NAAM, a indiká ku Kòrsou falta ainda basta rekurso di maneho pa sigui konstruí nashon (Nation Building) i pa promové e marka Kòrsou i su herensia kultural (Nation Branding). Richenel Ansano, antropólogo, a trese dilanti ku Kòrsou no por forma nashon a base di eksklushon di segmentonan kultural, i sigur no e grupo mas grandi afrokurasoleño i su herensia, den merkadeo dje marka Kòrsou i su kultura. Ansano (meskos ku Van Stipriaan) a indiká den su charla e tenshon entre nation branding pa motibo ekonómiko, manera den turismo, i e nesesidat pa no presentá un marka ku no ta korespondé totalmente ku e realidat di e nashon.

Profesor dr. Ronald Severing di Fakultat General di UoC, a papia di papiamentu, herensia, nation building i nation branding. El a referí na e desishon di UNESCO pa kuminsá na 1972 ku protekshon di herensia tangibel. E hecho ku sentro di Willemstad tin e státus di herensia kultural mundial, ta un di e konsekuensianan di esei. E momentu na aña 2003 ku UNESCO a kuminsá ku e programanan pa protehá i sigurá patrimonio intangibel, a resultá ku di e sinku áreanan ku a distinguí, ku idioma ta pertenesé na e formanan mas importante di patrimonio. Ademas, idioma a resultá di ta un nesesario pa garantisá herensia kultural intangibel. Importansia di nos idioma mayoritario na Kòrsou a haña rekonosimentu internashonalmente, ora ku na aña 2009 a inkorporá e Catecismo Cortico di 1837 den Memory of the World-Register di UNESCO. Ku papiamentu ta di importansia komo elemento pa formashon di nashon, no tin duda, pa Severing. Asta e ta mira posibilidat pa usa papiamentu pa enrikesé promoshon di Kòrsou den eksterior; papiamentu na benefisio di nation branding. E hóben Bachelor di teatro i trabou sosial, Richailine Elisa, a konkluí ku mayoria di informashon riba formashon di nashon i merkadeo di nashon lo ta en bano, tanten ku hubentut di awendia keda mira e tópiko di herensia komo antikuá i laf.

Despues di un diskushon interesante, a base di pregunta for di sala dirigí na e oradornan, tabatin oportunidat pa sigui interkambiá di idea riba patio di UoC.

Willemstad, 18 mei 2022

Seminar (UoC) met lokale en Nederlandse wetenschappers: Erfgoed, nation building and nation branding; een meervoudige benadering. Hoe verder?

Op vrijdag 6 mei organiseerde de Algemene Faculteit van de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) een geslaagd seminar over Natievorming en Natiebranding (Nation branding). Aan dit seminar gingen twee openbare inleidende lezingen vooraf op 5 mei over het thema slavernij als cultureel erfgoed, door respectievelijk prof. dr. Gert Oostindie (KITLV) en prof. dr. Alex van Stipriaan (Erasmus Universiteit Rotterdam). Beide sprekers gaven de afgelopen jaren leiding aan het NWO-project Traveling Caribbean Heritage of Reizend Caribisch Erfgoed. Het project was in samenwerking met de University of Curaçao (de Algemene Faculteit en het University of Curaçao Research Institute, UCRI), de University of Aruba en Fuhikubo (Fundashon Históriko Kultural Boneriano). Met de lezingen en de workshop, kwam het onderzoeksproject tot een afsluiting.

Daar waar Oostindie tijdens zijn lezing het thema slavernij vanuit een wereldhistorisch gezichtspunt presenteerde, deed Van Stipriaan dat vanuit een lokale benadering. Zo heeft hij in zijn werk de historische rol van Rotterdammers in de slavenhandel beschreven, maar ook hun leven en daden op Curaçao. Mede om te illustreren hoe Curaçao hetzelfde zou kunnen doen, vanuit haar historische gezichtspunt. Zowel Oostindie als Van Stipriaan wezen op de gevaren van het eurocentrisme in de geschiedkunde, dat wil zeggen geschiedenis vanuit een uitsluitend Europees gezichtspunt. Tijdens de avond maakten beide wetenschappers van de gelegenheid gebruik om ook aandacht te geven aan een van de tastbare producten die uit het NWO-onderzoeksproject Traveling Caribbean Heritage is voortgekomen, de twee publicaties: Antilliaans erfgoed. 1. Toen en nu; Antilliaans erfgoed. 2. Nu en verder.

Aan het seminar, dat een dag later geopend werd door de decaan van de Algemene Faculteit, drs. A. Fernandes met Mario Kleinmoedig (publicist en presentator) als moderator, namen experts van uiteenlopende disciplines en achtergronden deel.

Het seminar startte met een inleidend deel, waarin de lokale antropoloog, prof. dr. Rose Mary Allen, verbonden aan de Algemene Faculteit, en prof. dr Alex van Stipriaan een beschrijving van de definities van natievorming en nation branding gaven. Dat gebeurde na een voorwoord van prof. dr. Gert Oostindie.

De lokale sprekers hielden vervolgens een korte presentatie, met toonaangevende conclusies. Historicus en antropoloog Dimitri Cloose, directeur van het NAAM, ging in op het feit dat het Curaçao nog vaak ontbreekt aan beleidsmiddelen om de natievorming voort te zetten, en om het merk Curaçao en haar culturele erfgoed goed neer te kunnen zetten. Richenel Ansano, antropoloog, belichtte dat natievorming onmogelijk is met uitsluiting van bepaalde culturele segmenten van de marketing van het merk Curaçao en haar culturele erfgoed; zeker niet dat van het grootste segment, de afrocuracaoënaars. Ansano (evenals Van Stipriaan), wees in zijn betoog op de spanning die er bestaat tussen natiebranding om economische redenen, zoals in het toerisme, en de noodzaak om geen merk neer te zetten dat niet helemaal overeenkomt met de werkelijkheid van de natie.

Prof. dr. Ronald Severing, verbonden aan de Algemene Faculteit van de UoC, sprak over Papiamentu, erfgoed, natievorming en nation branding. Hij verwees naar de beslissing van UNESCO om in 1972 te starten met het beschermen van materieel erfgoed. Dat onze binnenstad de status heeft van wereld cultureel erfgoed is daar een uitvloeisel van. Toen in 2003 UNESCO startte met programma’s voor het beschermen en borgen van immaterieel erfgoed, bleek van de vijf onderscheiden domeinen dat taal behoort tot de belangrijkste vormen van erfgoed. Daarnaast is taal ook nodig om immaterieel cultureel erfgoed te garanderen. Het belang van onze omgangstaal kreeg voor het gevoel internationaal bevestiging toen in 2009 de Catecismo Cortico van 1837 werd opgenomen in het Memory of the World-Register van UNESCO. Dat Papiamentu van belang is als verbindend element bij natievorming lijdt voor hem geen twijfel. Hij ziet zelfs ook mogelijkheden om het Papiamentu in te zetten als extra verrijking bij de promotie van Curaçao in het buitenland; Papiamentu ten behoeve van nation branding. De jonge Bachelor in Theater en Maatschappelijk Werk, Richailine Elisa, concludeerde dat alle informatie over pogingen betreffende natievorming en nation branding naar buiten toe ineffectief zal zijn, zolang de hedendaagse jeugd de informatie over het onderwerp “erfgoed” ouderwets en saai blijft vinden. Na een interessante discussie naar aanleiding van vragen uit de zaal aan de sprekers, was er op de patio van de UoC vervolgens gelegenheid om verder met elkaar van gedachten te wisselen.



