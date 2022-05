Asosashon Pastornan Kristian tokante campo di prostitushon

Ta ku hopi tristesa i deskurashamentu nos tin ku konstata ku atrobe Gobiernu ta traha kontrari na e famia i salud spiritual di nos pueblo i ta duna preferensia na pashonnan baho.

Beibel ta bisa ku e pago di pika ta morto. Entrada di impuesto di prositushon; e Campo di Tristesa, no ta bai yuda ku nada i ta hasi gobiernu komplise di abuzu di hende muhe.

Atrobe gobiernu ta traha kontrari na e trabou duru ku nos komo pastornan ta hasi diariamente na bienestar di e salud spiritual i mental na Korsou, na bienestar di matrimonionan i famianan ku por kria un miho generashon pa mayan. Un tiki yudansa di parti gobiernu lo ta na su luga i ta loke nos Areglo di Estado tambe ta eksihi den Artikulo 26. (Het gezin wordt beschermd door de overheid. De overheid treft maatregelen ter bevordering van een gezond gezinsleven.) Korsou lo por tabata asina mas bendishoná i prospero si no ta tin e Campo di Tristesa ei pa tur e dekadanan. E no tei mas. Pakiko habié bek?

Na 1949 e supuesto motibu pa permiti un Luga di Prostitushon tabata e dekadensia den Punda, kiko ta e ekskus awor? Dikon nos mester tin un luga kaminda ta abuza di hende muhe? Otro islanan den Karibe no tin Campo di prostitushon. Ku e ta baha krimen of trafikashon di hende no ta berdad. Ku e ta baha violashon seksual no ta berdad tampoko.

Al kontrario, estudionan a mustra ku trafikashon di hende muhe ta subi i e abuzo seksual i violensia domestiko ta subi, pasobra Gobiernu ta duna e mensahe na e hombernan den pueblo ku por kumpra seks serka hende muhe. Asina Gobiernu ta dehumanisa e ser femenino i esei ta kousa falta di respet di hende muhe en general. Regularmente nos ta tende politikonan bisa ku nos tur ta yu di Dios. Wel si ta asina pakiko eksploitá situashonan mizerabel di kriaturanan di Dios nasi na Colombia of St. Domingu? Hende homber mester wordu eduka ku nan ta protektornan di hende muhe, hasta si e hende muhe ei ta konfundí i e no sa kiko e ta hasi. Abo mester sa miho.

Tur argumento pa habri e Campo di Abuzu bek ta rasona for di punto di bista di e hende homber su pashonnan karnal i no ta konsiderá ku niun mucha muhe ta soña pa bira un prostituta. E no ta konsiderá ku e potensial kandidatonan pa prostitushon ta mucha muhenan yon sin tata i tin biaha sin mama na kas tampoko, ku nan a wordu viola kaba, ku nan ta adikto na droga, ku nan ta den pobresa ekstremo.

Nos ta hasi un yamada urgente na Gobiernu pa bandona e proyekto di prostitushon i traha riba edukashon di nos mucha hombernan.

Asosashon Pastornan Kristian

