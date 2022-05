PERSBERICHT 255/2022

19 mei 2022

Coldcaseteam onderzoekt nieuwe aanknopingspunten dood Sedar Soares

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Het coldcaseteam van de politie eenheid Rotterdam heeft een belangrijke stap gezet in het onderzoek naar

de dood van de 13-jarige Sedar Soares. Lang werd gedacht dat de jongen zou zijn doodgeschoten om het

gooien van sneeuwballen naar een automobilist. Nu gaat het coldcaseteam uit van het scenario dat Sedar

het toevalligeen volstrekt onschuldige slachtoffer is geworden van een ripdeal. De politie kan niet anders

dan de verdrietige conclusie trekken dat Sedar op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was.

Ripdeal

Sedar en zijn vrienden waren op 1 februari 2003 aan het spelen waren op het parkeerdek van

metrostation Slinge. Het had die dag gesneeuwd en de jongens hadden daar veel plezier van. Op enig

moment is er vermoedelijk vanaf de straat onder het parkeerdek geschoten. De jongens duiken weg, maar

voor Sedar is hetdan al te laat. Een van de afgevuurde kogels raakt hem, en hij overlijdt een dag later op 2

februari in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Het verdriet en de verontwaardiging waren destijds groot. Voor de nabestaanden en vrienden van Sedar is

datnog steeds zo. Het antwoord op de vragen wat er is gebeurd en waarom het is gebeurd hebben zij nooit

gekregen. Een jongen zou zijn doodgeschoten omdat hij sneeuwballen gooide naar een automobilist.

Het coldcaseteam gaat nu uit van een ander scenario. Op het moment dat Sedar en zijn vrienden aan het

spelenwaren bij het metrostation heeft daar heeft daar vermoedelijk een ripdeal plaatsgevonden waarvan

Sedar het slachtoffer is geworden. Het team kan niet anders dan de verdrietige conclusie trekken dat hij op

het verkeerde moment op de verkeerde plaats is geweest.

Het heeft lang genoeg geduurd

Het coldcaseteam van de politie Rotterdam heeft de zaak nooit losgelaten. In 2020 is het onderzoek opnieuw

onder de aandacht gebracht van het publiek, mede aan de hand van de coldcasekalender en hernieuwde

aandacht in de media. Dat heeft ertoe geleid dat daarna meerdere getuigen alsnog naar de politie zijn

gestapt met informatie over de toedracht. Zij vinden dat het lang genoeg heeft geduurd, de familie heeft recht

op de waarheid. Deze getuigen hebben de informatie die zij hebben gedeeld met de recherche. Deze

nieuwe, aanvullende getuigenissen zijn door het onderzoeksteam toegevoegd aan het bestaande dossier.

De combinatievan de eerdere onderzoeksbevindingen en de nieuwe verklaringen van getuigen leidt ertoe dat

het coldcaseteamnu uitgaat van een nieuw scenario in het onderzoek naar de dood van Sedar Soares. Het

onderzoek richt zich vanaf nu ook volledig op dit scenario.

Speelveld aan getuigen is groter geworden

Het feit dat het onderzoek zich volledig op dit nieuwe scenario richt, betekent ook dat het coldcaseteam

opnieuw met getuigen in contact wil komen. Los van de (toevallige) ooggetuigen van de schietpartij, zijn er

naar verwachting ook getuigen die informatie hadden en hebben over de ripdeal. Er moeten meer mensen

zijn die weten wat daar vooraf, tijdens en erna is gebeurd. Wij realiseren ons dat er redenen zijn waarom

mensen destijdswellicht niet hun (volledige) verhaal hebben gedaan. De hoop is dat de omstandigheden voor

deze mensen inmiddels ook zijn veranderd, waardoor zij hun verhaal nu wel bij ons willen doen. De

hoofdofficier van justitie vanhet Openbaar Ministerie Rotterdam heeft de beloning voor de tip die leidt tot de

oplossing van deze zaak onlangs verhoogd naar €40.000,-.

Tegelijkertijd realiseert het team zich ook dat er getuigen kunnen zijn die zich niet vrij voelen om hun

verhaal openlijk te doen. Daarom is er voor hen in dit onderzoek een speciaal telefoonnummer geopend.

Wil je veilig verklaren zonder dat je naam bekend wordt bij de dader? Bel, of app dan met team

bijzondere getuigen +31620740912.

Omdat de zaak al jaren oud is, kan het zo zijn dat informatie verder weg gezocht moet worden dan waar het is

gebeurd. Er zijn sterke aanwijzingen dat binnen de Antilliaanse gemeenschap informatie bekend is over de

zaak.Ook die mensen wordt uitdrukkelijk gevraagd te reageren en zich te melden. Twijfel je daarover, ga dan

ieder geval het gesprek aan hierover met de politie. Daarvoor zijn ook mogelijkheden op de Antillen.

Rechtstreeks contact met het coldcaseteam Rotterdam kan door te bellen met de opsporingstiplijn,

0800-6070. Ofmail naar coldcase@politie.nl

Documentaire

De komende tijd zet het onderzoeksteam alles op alles om tot antwoorden te komen in deze zaak.

Tot nu toe zijn alle toepasbare communicatiemiddelen ingezet om die belangrijke getuigen te bereiken.

Komend weekend wordt daarbinnen een opvallende stap bijgezet. De gewelddadige dood van Sedar vraagt

om grenzen teverleggen binnen de opsporing. Niet eerder is op die wijze een poging gedaan om mensen te

overtuigen van het feit dat hun informatie kan bijdragen aan de oplossing van deze moord. Het team verwacht

hiermee die belangrijke getuigen alsnog over de streep te trekken.

In de 19 jaar dat het onderzoek loopt, hebben ook de opsporingsmiddelen zich ontwikkeld. Zo passen we nu

modernere technieken toe dan toen. Hier vertellen wij meer over in de documentaire “Spreek! Nu!” die

zondagavond 22 mei 2022 om 21.55 uur op NPO1 (WNL) verschijnt. In deze documentaire krijg je een

exclusiefkijkje achter de schermen van het coldcaseteam van de politie eenheid Rotterdam. Zo wordt duidelijk

hoe het voor het coldcaseteam niet anders kan dat de verdrietige conclusie is dat Sedar op het verkeerde

moment op deverkeerde plaats was.

Reactie familie

De familie van Sedar laat via een woordvoerder weten: “We missen Sedar nog iedere dag. Onze zoon, broer,

neefje was op het verkeerde moment met zijn vriendjes op de verkeerde plek. We zijn heel blij dat de politie

zijn overlijden opnieuw de volle aandacht geeft. En we zijn iedereen dankbaar die heeft meegeholpen om dit

bijzondere project voor elkaar te krijgen. Sedar was een lieve jongen die heel graag voetballer wilde worden en

geen vlieg kwaad deed. We hopen dat mensen die meer weten zich na al die jaren alsnog willen melden. Het

zouiedereen die van Sedar houdt veel rust geven. Tegelijkertijd hopen we dat de media en anderen onze

privacy de komende tijd willen respecteren. Het verlies van Sedar doet nog dagelijks pijn. Het meewerken aan

de documentaire heeft veel van ons gevraagd. We willen heel graag het verloop van het onderzoek in

familiekring kunnen volgen en zijn niet beschikbaar voor interviews of andere mediaverzoeken.”

Share on: WhatsApp