KOMUNIKADO DI PRENSA 255/2022

19 mei 2022

E tim di asesinato (cold case) ta investigá puntonan di konekshon nobo ku morto di Sedar Soares

E tim di asesinato (cold case) di polis na Hulanda unidat di Rotterdam a hasi un paso

importante den e investigashon pa ku e morto di Sedar Soares di 13 aña di edat. Pa hopi

tempu a pensa ku lo a tira e mucha hòmber mata pa tira bala di sneu riba un outomobilista.

Awor e tim di asesinato ta sali for di e punto di bista (senario) ku Sedar ta kompletamente

inosente i ku ta pa kasualidat el a bira víktima di un ‘ripdeal’. Polis no por hasi nada otro ku

yega na e konklushon tristu ku Sedar tabata na e lugá robes na e momentu robes.

‘Ripdeal’

Dia 1 di febrüari 2003 Sedar i su amigunan tabata hunga riba e lugá di parker ariba di e

stashon di metro Slinge. E dia ei sneu a kai i e muchanan hòmber tabata gosa ku esaki. Ta

sospechá ku na sierto momentu lo a tira for di e kaya bou di e lugá di parker. E muchanan

hòmber ta buska refugio, pero pa Sedar ya ta lat. Un di e balanan tirá ta alkans’é, i e ta

fayesé un dia despues 2 di febrüari den hospital debí na su heridanan.

E tristesa i indignashon na e momentu ei tabata grandi. Pa e famia i amigunan di Sedar

ainda esei ta e kaso. E kontesta riba e preguntanan di kiko i dikon el a sosodé nunka nan a

haña. Un mucha hòmber lo a ser tirá pasó el a tira bala di sneu riba un outomobilista.

E tim di asesinato awor ta sali for di un otro punto di bista (senario). Ta sospechá ku na

momentu ku Sedar i su amigunan tabata hunga na stashon di metro, un ‘ripdeal’ a tuma

lugá di kua Sedar lo a bira e víktima. E tim no por hasi nada otro ku yega na e konklushon

tristu, ku Sedar tabata na e lugá robes na e momentu robes.

A dura sufisiente

E tim di asesinato (cold case) di polis na Rotterdam nunka a laga e kaso bai. Na 2020 a trese

e kaso bou di atenshon di públiko atrobe, tambe dor di e kalènder di kasonan di asesinato i

atenshon nobo den prensa. Esei a hiba kuné ku tòg mas testigu a aserka polis ku

informashon tokante e echonan. Nan ta haña ku a dura sufisiente, e famia tin derechi di sa

e bèrdat. E testigunan a kompartí e informashon ku nan tin ku reshèrshi. E tim di

investigashon a añadí e testimonionan nobo, adishonal aki na e fail eksistente. E

kombinashon di loke a haña den investigashon anteriormente i e deklarashonnan nobo di

testigunan a kondusí e tim di asesinato awor na un punto di bista (senario) nobo den

investigashon pa ku e morto di Sedar Soares. E investigashon for awor tambe ta

kompletamente dirigí riba e senario aki.

E kancha (speelveld) di testigunan a bira mas grandi

E echo ku e investigashon awor ta dirigí kompletamente riba un senario nobo, ta nifiká

tambe ku e tim di asesinato lo kier drenta kontakto atrobe ku testigunan. Lòs for di e

testigunan (kasual) di e tiroteo, tin e espektativa ku tin testigunan tambe ku tabatin i tin

informashon tokante e ‘ripdeal’. Mester tin mas hende ku tin informashon di loke a sosodé

promé, durante i despues. Nos ta realisá ku tin rason dikon personanan kisas no a konta

nan historia (kompletu) e tempu ei. E speransa ta ku e situashon a kambia pa e personanan

aki, ku ta pone ku awor si nan lo ke konta nos. E fiskal mayó di hustisia di Ministerio Públiko

na Rotterdam a oumentá e rekompensa pa e tep ku ta hiba na solushon di kaso na

€40.000,-.

Na mes momentu e tim ta realisá ku tambe por tin testigu ku no ta sinti nan mes liber pa

konta abiertamente. Pa e motibu ei a habri un number di telefòn spesialmente pa nan den

e investigashon aki. Bo ke hasi bo deklarashon na un manera seif, ku bo e kulpabel no ta

haña sa bo nòmber? Bèl òf app e tim di testigu speshal na +31620740912.

Pasó e kaso ya tin añanan bieu, por ta asina ku mester buska e informashon mas leu di

kaminda e suseso a tuma lugá. Tin indikashonnan fuerte ku denter di e komunidat Antiano

tin informashon konosí di e kaso. Ta hasi un apelashon ku énfasis riba e personanan aki pa

reakshoná i mèldu nan mes. Si bo ta duda, en todo kaso papia ku polis tokante esaki. Tin

posibilidat pa hasi esaki na islanan Antiano tambe.

Por hasi kontakto direkto ku e tim di asesinato na Rotterdam dor di yama e liña di

investigashon pa duna tep, 0800-6070. Òf manda un mail na coldcase@politie.nl

Dokumental

Den e tempu binidero e tim di investigashon ta hasi tur kos pa yega na kontestanan den e

kaso aki. Te ku awor a hasi uso di tur medio di komunikashon aplikabel pa alkansá

testigunan importante. Den e wikènt binidero ta lo bai hasi un paso remarkabel den kuadro

di esaki. E morto violento di Sedar ta rekerí pa move fronteranan den área di investigashon.

Nunka promé a hasi un intento di e manera aki pa konvensé hende di e echo ku nan

informashon por kontribuí na solushon di e asesinato aki. E tim ta ferwagt ku asin’aki tòg

por gana e testigunan importante ei.

Den e 19 añanan ku e investigashon ta andando, e medionan pa hasi investigashon tambe a

desaroyá. Asina aworakí nos ta hasi uso di téknikanan mas moderno ku e tempu ei. Aki nos

ta konta mas tokante e dokumental “Papia! Awor!” ku lo keda transmití djadumingu 22 di

mei pa 21.55 or na NPO1 (WNL). Den e dokumental aki bo ta haña un bista den kushina di e

tim di asesinato (cold case) di polis na Rotterdam. Lo bira kla kon e tim di asesinato (cold

case) no por yega na un otro konklushon ku Sedar tabata na e lugá robes na e momentu

robes.

Reakshon di famia

E famia di Sedar ta laga sa pa medio di un bosero: “Ainda nos ta sinti Sedar su falta tur dia.

Nos yu hòmber, ruman, subrino tabata na e momentu robes ku su amigunan na e lugá

robes. Nos ta hopi kontentu ku polis ta duna atenshon kompletu atrobe na su morto. I nos

ta gradesido na un i tur ku a kontribuí pa hasi e proyekto speshal aki posibel. Sedar tabata

un mucha hòmber kariñoso ku tabatin hopi gana di bira hungadó di bala i no tabata hasi

niun hende daño. Nos ta spera ku personanan ku sa mas lo kier mèldu na mes apesar di

tantu aña ku a pasa. Esaki lo duna tur hende ku stima Sedar hopi pas. Na mes momentu nos

ta spera ku prensa i otronan lo respetá nos privasidat den e tempu binidero. E pèrdida di

Sedar ainda ta hasi doló tur dia. A rekerí hopi di nos pa kontribuí na e dokumental.

Gustosamente nos ta deseá di sigui desaroyo di e investigashon den seno familiar i lo no ta

disponibel pa entrevistanan òf otro petishonnan di prensa.”

