Notisia di polis di djaluna 16 di mei te ku djárason 18 di mei 2022 / Politieberichten van maandag 16 mei tot en met woensdag 18 mei 2022

Notisia di polis di djaluna 16 di mei 2022 te ku djárason 18 di mei 2022

Kachó deskuidá

Riba djaluna 16 di mei alrededor di 10:55’or di mainta, sentral di polis a risibí notifikashon di Dierenbescherming tokante di un kachó gravemente deskuidá na un bibienda den bario di Antriol. Doño di e kachó a risibí vários atvertensia di Dierenbescherming, pero no a tuma akshon pa mehorá situashon di e kachó. Komo konsekuensia di esaki Dierenbescherming a tuma e kachó den beslag. KPCN a duna sosten durante di e akshon aki.

Menasa ku kuchú

Sentral di polis riba djaluna 16 di mei alrededor di 8:05’or di anochi a risibí notifikashon di menasa ku kuchú na un bar/restorant den e bario Antriol. Polis a tuma deklarashon di un kliente ku tabata testigu di e suseso i tambe un denunsia di e víktima enbolbí. E kaso ta bou di investigashon.

Detenshon

Riba djaluna 16 di mei 2022 a detené un hòmber di 19 aña di inisial J. J. J. Y. E. A. pa no kumpli ku òrdu ofisial di polis i pa karga un arma den públiko. E kaso ta bou di investigashon.

Entrada hudisial i vários detenshon pa benta di droga for di un bibienda den e bario Antriol

Riba djamars 17 di mei 2022 KPCN den kolaborashon ku KMAR a tuma medida kontra di benta di supstansia prohibí for di un bibienda den e bario Antriol. A detené dos (2) konsumidó di supstansia prohibí, na unda despues a hasi un entrada hudisial. Durante di e entrada hudisial a topa ku plaka i supstansia prohibí i a konfiská esaki. Den e bibienda a detené tres (3) otro sospechoso. Reshèrshi, KPCN, RST i KMAR ta ehekutá e investigashon den e kaso aki.

Destrukshon di porta di bibienda

Riba djamars 17 di mei 2022 alrededor di 5:55’or di atardi, sentral di polis a risibí notifikashon di destrukshon. E residente a hasi denunsia di esaki pa motibu ku a distruí dos glas di su porta di patras ku piedra. Ta investigando e kaso.

Sint Eustatius:

Maltrato den públiko (asalto públiko)

Riba djamars 17 di mei 2022 alrededor di 8’or di anochi, tres persona a maltratá un hòmber. A dal i skòp e víktima vários bia. A hasi denunsia di esaki i e kaso ta bou di investigashon.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van maandag 16 mei 2022 tot en met woensdag 18 mei 2022

Verwaarloosde hond

Op maandag 16 mei 2022 omstreeks 10:55 uur, ontving de politiecentrale een melding van Dierenbescherming over een ernstig verwaarloosde hond bij een woning in de wijk Antriol. De eigenaren van de hond hadden meerdere waarschuwingen gekregen van Dierenbescherming, maar er werd geen actie ondernomen om de situatie van de hond te verbeteren. Als gevolg hiervan werd de hond in beslag genomen door de Dierenbescherming. KPCN heeft ondersteuning geboden tijdens deze actie.

Bedreiging met een mes

Op maandag 16 mei 2022 omstreeks 20:05 uur, ontving de politiecentrale een melding van een bedreiging met een mes bij een bar/restaurant in de wijk Antriol. De politie heeft een getuigenverklaring van een klant en een aangifte van het slachtoffer van deze bedreiging opgenomen. De zaak is in onderzoek.

Aanhouding

Op maandag 16 mei 2022 is een 19-jarige man met intialen J. J. J. Y. E. A. aangehouden wegens het niet voldoen aan een ambtelijk bevel van de politie en het dragen van een wapen in het openbaar. De zaak wordt onderzocht.

Huiszoeking en meerdere aanhoudingen bij drugsverkoop vanuit woning in Antriol

Op dinsdag 17 mei 2022 heeft KPCN in samenwerking met KMAR opgetreden tegen de verkoop van verdovende middelen uit een woning in Antriol. Twee (2) kopers van verdovende middelen werden aangehouden, waarna een huiszoeking werd ingesteld. Bij deze huiszoeking zijn geld en verdovende middelen gevonden en in beslag genomen en in de woning zijn drie andere verdachten aangehouden. Het onderzoek in deze zaak wordt uitgevoerd door de recherche, KPCN, RST en KMAR.

Vernieling van deur van woning

Op dinsdag 17 mei 2022 omstreeks 17:55 uur, ontving de politiecentrale een melding van vernieling. De bewoner deed hierna aangifte van de vernieling omdat twee glazen van zijn achterdeur met een steen zijn ingegooid. De zaak wordt onderzocht.

Sint Eustatius:

Mishandeling in het openbaar (openbare geweldpleging)

Op dinsdag 17 mei 2022 omstreeks 20:00 uur, is een man mishandeld door drie personen. Het slachtoffer werd meerdere keren geslagen en geschopt. Er is aangifte gedaan en de zaak wordt onderzocht.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

Share on: WhatsApp