Prinsjesdag 2022 in Koninklijke Schouwburg Den Haag

De gezamenlijke vergadering van Eerste en Tweede Kamer op Prinsjesdag, dit jaar op 20 september, vindt plaats in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.

De Koninklijke Schouwburg in Den Haag.

Deze bijeenkomst is traditioneel in de Ridderzaal. Vanwege de renovatie van het Binnenhof is dit gedurende enkele jaren niet mogelijk.

Grote Kerk

De afgelopen twee jaar werd in verband met de coronamaatregelen gekozen voor de Grote Kerk. Er konden behalve de Kamerleden zelf vrijwel geen gasten worden uitgenodigd. Ook kon het traditionele militaire ceremonieel niet plaatsvinden.

Gebruikelijke gasten

De Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Jan Anthonie Bruijn en Vera Bergkamp, schrijven in een brief aan de Kamerleden dat coronamaatregelen dit jaar hopelijk niet nodig zijn en dat de gebruikelijke gasten kunnen worden uitgenodigd. De omgeving van de Grote Kerk is daarvoor niet geschikt. Op advies van de veiligheidsdiensten is daarom gekozen voor de Koninklijke Schouwburg.

