Op zaterdagavond, 28 mei 2022, organiseert de Curaçao Boxing Association CuraBox, een uniek programma met amateur bokswedstrijden op topniveau. Net als in maart is publiek weer welkom.

Het programma staat in het teken van een ontmoeting tussen Curaçao (CuraBox) en Aruba (AruBox), echter de Dominicaanse Republiek zal ook van de partij zijn en er zijn lokale partijen.

De Curaçaose boksers zijn afkomstig van de volgende clubs; AA Boxing, Baas Sports, Boka Boxing Club, Immartial Athlete Centre, Kapap Center, Pro-Fit, Team Farao en Supreme Boxing Centre.

De hoofdpartij zal gaan tussen twee zeer ervaren vechters, John Granville vs Evan Nedd.

John Granville stond wereldwijd meer dan 50 keer in de ring als kickboxer en de Arubaan Evan Nedd is o.a. bekend op Curaçao vanwege zijn MMA partijen tegen Mohamed Hussein. Nedd is een ervaren bokser, zowel amateur als prof, en volgens de huidige regels van de International Boxing Association is het mogelijk dat professionele boksers mogen deelnemen aan amateur bokswedstrijden, waardoor deze topmatch mogelijk is.

Andere Curaçaose toppers die het tegen Arubanen zullen opnemen zijn o.a.; Joey Gogulski, Jaydon Dania, Fabian Williams en Claude Auguste, terwijl Dwinley Mathilda, Nahdir Haseth en Christine Francisca tegenstanders uit de Dominicaanse Republiek zullen treffen.

De wedstrijden vinden plaats van 18:00 tot 22:00 uur in Sala Errol Rooi – Sentro Deportivo Korsou (SDK) Brievengat.

Toegangskaartjes voor de tribune zijn bij de deur te koop voor Naf 20 per persoon. Kinderen tot 12 jaar krijgen 50% korting en betalen dus Naf 10 pp. Er zijn ook een beperkt aantal ringside kaartjes te koop, hiervoor dient men contact op te nemen met de voorzitter Edwin Baas via 5242504 of de vicevoorzitter Andy Frans via 5297211.

Het evenement wordt mogelijk gemaakt door de volgende sponsors; Pro Rent (Gijbels), Franky’s, Coca Cola, Tramm, CTB, en Softex en subsidie van FDOK.