CURA DOET: Atrobe un edishon sumamente eksitoso – hopi trabou hasi I hopi kara kontentu

WILLEMSTAD— E di nuebe edishon di CURA DOET a lansa aña pasa riba 12 di Novèmber, ku e lema “ku otro, pa otro” i esei bèrdat tabata e resultado! Mas ku 5200 boluntario a dun’un man pa e di nuebe edishon di CURA DOET.

Riba e promé dia di e akshon, hopi kas i grupo di grandinan a hasi uso di e dia pa organisá aktividatnan ku normalmente nan no por hasi. Un di e proyektonan ku a destaká tabata esun di Senior Health & Fitness Foundation. Kaminda huntu ku nan boluntarionan nan a hunga e wega di dominó tan konosí “Changa” na un manera diferente , un eksperensia úniko pa e grandinan. Asina Grupo Grandinan di Maria Auxiliadora tambe a hasi un tour úniko riba Tafelberg ku su grandinan, un mainta inolvidabel pa e grandinan.

Riba djasabra diferente skolnan a hasi uso di e oportunidat ku CURA DOET ta brinda nan pa por embeyesé nan skol huntu ku nan alumnonan, mayornan, dosentenan I sobra boluntarionan. Manera Kolegio San Jose I Sint Antonius College ámbos a skohe pa hasi un “mural” sumamente bunita di kual awor nan ta disfrutá di dje. E aña aki 278 organisashon a partisipá ku un total di 301 proyekto ku a keda realisá durante e fin di siman ku a pasa aki. Mas ku klaro niun di esaki lo no tabata posibel sin yudansa di grupo di amigunan, estudiantenan, koleganan I famianan. E wikènt di CURA DOET a inspirá hopi hende I a laga un satisfakshon inmenso atras.” E edishon aki a pone e énfasis riba lokual nos por nifiká pa otro” segun Vicky Trinidat, project leider di CURA DOET. Pa hopi kompania CURA DOET a bira un tradishon na kua nan ta partisipá i ta hasi esaki komo un dia sosial pa nan empleadonan. Manera tur añanan anterior e kompanianan a kontribuí ku rekurso humano i finansiero na diferente kaminda. Skolnan tambe ta partisipá ku nan alumnonan pa laga nan sera konosí ku organisashonnan sosial, trabou boluntario i pa fortifiká e sentido di komunidat.

E organisashon di CURA DOET ta den man di Curaçao Cares ku sosten di Oranjefonds

i Reda Sosial. E organisadónan ta wak bèk riba e edishon aki ku hopi satisfakshon.

Un palabra di gradisimentu na Kòrsou kompleto, i sigur e míles di boluntario ku a

partisipá pa realisá un kantidat enorme di trabou. Huntu nos ta fuerte, awor mas ku nunka!

PA OTRO I KU OTRO.

Succesvolle editie CURA DOET; veel werk verricht en veel blije gezichten!

Een unieke en mooie negende editie

WILLEMSTAD— De negende editie van CURA DOET is vorig jaar, op 12 november, gelanceerd met het motto “Voor elkaar met elkaar!”en dat was ook daadwerkelijk het resultaat! Maar liefst 5200 vrijwilligers stoken de handen uit de mouwen voor de negende editie van CURA DOET.

Op de eerste dag van de actie, hebben veel ouderentehuizen en clubs van de mogelijkheid gebruik gemaakt om speciale activiteiten te organiseren wat ze normaliter niet kunnen uitvoeren. Een van de uitblinkers was het project van Senior Health & Fitness Foundation. Samen met hun vrijwilligers hebben zij het bekende domino spel “Changa”, met een twist, gespeeld. Voor de ouderen een leuke en unieke ervaring. Zo heeft bijvoorbeeld Grupo Grandinan di Maria Auxiliadora een tour op de Tafelberg voor de ouderen georganiseerd. Voor hen ook een onvergetelijke ochtend!

Daarentegen hebben op zaterdag verschillende scholen de kans gegrepen om hun leeromgeving te verfraaien, zoals Kolegio San José en Sint. Antonius College, die beiden nu van een prachtig muurschilderingen kunnen genieten. Verschillende scholen, buurthuizen, scouting organisaties en andere sociale initiatieven hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om schoonmaakacties te houden, greenhouses te bouwen of te onderhouden, speelpleinen en tuinen om te toveren en hun locaties op te knappen. In totaal, over het gehele weekend, hebben 278 sociale organisaties een totaal van 301 projecten gerealiseerd. Dit had uiteraard niet gekund zonder de hulp van de groepen van vrienden, collega’s, studenten en families die massaal hebben meegedaan. “Wederom een geweldige prestatie”, Aldus Vicky Trinidad, projectleider van CURA DOET. Veel bedrijven doen traditiegetrouw mee met CURA DOET en maken er een mooie sociale dag van met hun medewerkers. Zoals elk jaar dragen veel bedrijven bij met mankracht, expertise maar ook financiële middelen.

De organisatie van CURA DOET is in handen van Curaçao Cares met de steun van Het

OranjeFonds en Reda Sosial. De organisatoren kijken met tevredenheid terug.

Een woord van dank aan de hele gemeenschap, en speciaal aan alle vrijwilligers en coördinatoren die dit weekend fantastisch werk hebben verricht. Samen staan wij sterk, nu meer dan ooit!

