Digicel a pone man na obra durante CuraDoet 2022 / DIGICEL KEIHARD AAN HET WERK TIJDENS CURADOET ‘22

WILLEMSTAD: Djasabra último, dia 21 di Mei un grupo di empleado i ‘influencer’ di Digicel a partisipá na e di 9 edishon di CuraDoet. Un bes mas e tim di Digicel a pone man na obra den e akshon boluntario mas grandi den nos region. Dunando kontenido real na e lema di Digicel, Huntu Mas Mihó, e biaha aki a duna un aporte na Art Foundation Curaҫao. Diony Eduarda Marketing Executive pa Digicel Kòrsou ta komenta ku Digicel ta tuma su responsabilidat sosial korporativo masha na serio. “Nos ta pone akshon tras di palabra i na un okashon manera CuraDoet, nos ta lora manga di kamisa i pone man na obra!” E tim tabata hopi animá i a fèrf diferente espasio paden i pafó na Art Foundation. Ademas di yuda komunidat, kada edishon di CuraDoet ta sirbi komo un ‘team building’. Digicel ta gradisí CuraDoet pa e oportunidat i alabes ta felisitá e organisashon ku un otro eksitoso edishon di Curadoet!” Riba imágennan athunto un impreshon di e tim di Digicel den akshon durante CuraDoet 2022.

DIGICEL KEIHARD AAN HET WERK TIJDENS CURADOET ‘22

WILLEMSTAD: Afgelopen zaterdag, 21 mei, heeft een groep medewerkers en ‘influencers’ van Digicel deelgenomen aan de 9de editie van CuraDoet. Het team van Digicel is voor de vijfde keer in actie gekomen voor deze grootste vrijwilligers-actie in onze regio.

Het enthousiaste team, heeft woord bij daad gevoegd door deze keer bij Art Foundation Curaçao verschillende ruimten binnen en buiten in Art Foundation van een nieuwe frisse verflaag te voorzien. Diony Eduarda, Marketing Executive van Digicel Curaçao, geeft aan dat Digicel de maatschappelijke verantwoordelijkheid zeer serieus neemt: “Digicel’s slogan “Stronger Together” maken we zo heel concreet. Wij dragen graag bij aan belangrijke activiteiten als CuraDoet; daarvoor steken we graag de handen uit de mouwen! Behalve de sociale impact, draagt iedere editie van CuraDoet ook bij aan onze teambuilding. Digicel feliciteert CuraDoet met de organisatie van alweer zo’n succesvolle actie. Masha danki! CuraDoet, dat we ons steentje weer hebben mogen bijdragen”.

Op bijgaande foto’s een impressie van het Team van Digicel in actie tijdens CuraDoet 2022.

