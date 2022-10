KONFIRMÁ! NIUN MOMENTU NO A TÈST E BAKUNA SI E TA PARA COVID.

TPK ke reunion públiko pe 3 dòkternan i min pres responsabilisá na pueblo

Trabou pa Kòrsou TPK semper a bisa ku bakunashon ta algu liber. Duna informashon korekto. Pero no a skucha TPK. Durante di un reunion di parlamentu di Oropa, miembro di parlamento di Oropa Sr. Rob Roos a hasi pregunta konkreto na Sra. J. Small, ku ta un di e direktornan di Pfizer. E pregunta tabata, si Pfizer a tèst e bakuna pa wak si di berdat e ta para plamamentu di e virus di Covid promé ku nan a bute riba merkado. Sra. Small a kontesta NÒ.

Pues ku otro palabra, gobièrnu di Kòrsou kabesá pa èks-minister presidente Sr. Ruggenaath i awor Sr. Pisas a laga obligá pa bakuna hende sin ku nan tabata dispone di informashon korekto. A permit pa dividí e komunidat den 2 kampo di bataya. Pro bakuna i kontra bakuna sin a hasi e investigashon korekto. Dr. Gerstenbluth a mal informá komunidat i gobièrnu. Durante diferente rueda di prensa Gerstenbluth a trese dilanti ku ta e bakuna ta e úniko solushon. Tabata fòrsa hende pa bakuná. Dado momentu a asta introdusí un pasport digital kual a gasta boshi plaka ku ne kaminda e no a funshoná. Ku e pasport aki tabata DESKRIMINÁ esnan ku no a bakuná. Doñonan di trabou tabata habuza i obligá hende pa bakuná si no ta kita nan for di trabou. Unda Dr. Semper ta awe? Unda Dr. Duits ta awe, unda Izzy ta awe? Awe tur ta ketu ketu, of nan a bira ponsio pilatus. Pakolmo minister di Enseñansa, Siensia Kultura i Deporte a duna Dr. Gerstenbluth rekonosementu pa su trabou desplegá durante pandemia ku premio “Cola Debrot”. IZZY BAI HIBA E PREMIO BÈK! MUSTRA HONOR I LAGA E PREMIO SU BALOR KEDA. Algun periodista a asta ataká minister di salubridat Sra. JANGA. A bagatalisá e minister. Papia malu di dje. Awe e minister a haña rason. Boso ta bai pidi’e despensa? Laga esaki ta un lès pa pueblo. A sensurá gruponan ku kier a yuda gobièrnu ku informashon nan di e otro lado. A trapa demokrasia dor di no skuchanan. ALOMENOS SKUCHA NOS, esei a gruponan tabata pidi. Trabou pa Kòrsou TPK ta bai pidi un reunion públiko riba e asuntu aki i lo laga invitá tur e dòkternan ku tabata imbolukrá i tabata tin e tarea pa informá gobièrnu, pa nan tambe tei presente na e reunion aki i pa nan responsabilisá nan aktonan dilanti pueblo.