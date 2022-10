Kòrsou 18 – Òktober 2022

Resultado di PLAYOFF kampionato MCB CSB 2022

The Fighting Team ta sali for di promé inning anotá 2 kontra e habridó di Souax Eva Voortman , despues den di 4 inning ta amplia nan bentaha na 3 kareda riba J’Dah Girigorie ku a drenta di relevo. Pero Souax no a para ketu, nan a bin bek ku 2 kareda den serada di 5 inning, pa despues den serada di 7 inning ku 2 koredor na Base Dianthe Gibbes konektá hit di oro pa Souax laga The Fighting Team den tereno 5 pa 4

Souax : 5 kareda 6 hit 0 eror

Picher ganadó J’Dah Girigorie

Mihó bate : Eva Voortman 2-2

The Fighting Team : 4 kareda 6 hit 2 eror

Picher pèrdèdó : Libis Hurtado Payares

Mihó bate : Solange Soliana 4-2

Den e di dos wega di anochi Anais Piar ta empuja 3 kareda pa enkabesá e ofensiva di Pichingolo na viktoria di 10 pa 2 riba Sta Rosa Angels

Pichingolo : 10 kareda 11 hit 3 eror

Picher ganadó Julise Koffy

Mihó bate : Julise Koffy 2-2

Sta Rosa Angels : 2 kareda 4 hit 1 eror

Picher pèrdèdó : Suheydi Faneyt

Mihó bate : Thaymira York 2-1

Siguiente weganan : Playoff klase AA 2022 Djaweps 20 òktober 2022 Sam Bunting Ballpark 19:30 hr Sta Rosa Vanddis v/s Pichingolo Nissan Fem AA 2 Play-off 21:30 hr The Fighting Team v/s Souax Gill’s Sport Fem AA 2 Play-off Edward Martis 5113100 Fem AA