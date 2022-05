Gouverneur van Curaçao

Begin mei heeft de Gouverneur van Curacao, H.E. Lucille George-Wout, voor het eerst sinds de uitbraak van COVID-19 een werkbezoek gebracht aan Nederland. Sinds lange tijd kon de Gouverneur weer fysiek in Nederland aanwezig zijn, zij heeft daar dan ook een vol programma gehad. Zo heeft de Gouverneur gesprekken gehad met Zijne Majesteit de Koning, Minister President Rutte, verschillende Ministers en de Staatssecretaris BZK.

Daarnaast heeft ze bezoeken gebracht aan de Raad van State, OCAN, de Nationale Ombudsman en de Algemene Rekenkamer. Tijdens het verblijf heeft de Gouverneur verder nog de musical “Soldaat van Oranje”, de tentoonstelling “Kòrsou” in het Nationaal Archief en het afscheid van prof. Ernst Hirsch Ballin bezocht.

Een hoogtepunt was daarnaast nog het mogen uitspreken van een getuigenis in de Nieuwe Kerk in Amsterdam tijdens de Nationale Dodenherdenking op 4 mei om daarna aanwezig te zijn bij de herdenking op de Dam zelf.

