Carmabi NME education

Donderdag 19 mei en vrijdag 20 mei mocht Carmabi Educatie samen met marien bioloog Max ons nieuwe educatieprogramma voor het Voortgezet Onderwijs uitvoeren met leerlingen havo 4 van het Maria Immaculata Lyceum en vwo 4 van het Radulphus College Curacao . Met dit programma leren de leerlingen hoe belangrijk water is en wat de invloed is van bijvoorbeeld ons afvalwater op het koraalrif. Dank aan de scholen en leuke leerlingen. Education is the key!