Debat over correctief referendum

De Tweede Kamer debatteert op woensdag 25 mei vanaf 15.00 uur over de invoering van een correctief referendum. U kunt het debat over dit initiatiefwetsvoorstel volgen via de livestream en de app Debat Direct.

Stemlokaal op het Binnenhof, 2016

Via een correctief referendum kan de bevolking zich uitspreken over wetten die het parlement al heeft aangenomen. Zo’n referendum kan helpen het vertrouwen in de politiek terug te brengen, stelt SP-Kamerlid Renske Leijten. Ook de staatscommissie parlementair stelsel is die mening toegedaan, benadrukt zij. Leijten heeft de verdediging van het wetsvoorstel overgenomen van voormalig en initiatiefnemer Kamerlid Ronald van Raak.

Tweederde meerderheid

Vóór de verkiezingen van 2021 is de wet al een keer aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. Omdat het referendum in de Grondwet moet worden geregeld, moeten beide Kamers nogmaals akkoord gaan. Deze keer is een tweederde meerderheid van de stemmen nodig.

Raadgevend referendum

Nederland kende van 2015 tot medio 2018 het raadgevend referendum. Dit was een volksraadpleging, bijvoorbeeld over het associatieverdrag met Oekraïne in 2016, waarbij de uitslag niet bindend was. Bij een correctief referendum is de politiek wel verplicht om iets met de uitkomst te doen.

Vak K

Omdat het een initiatiefwetsvoorstel betreft, wordt het verdedigd door de indiener. Kamerlid Leijten zit daarom in vak K, waar gewoonlijk de bewindslieden zitting hebben. Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is als adviseur betrokken bij het initiatiefwetsvoorstel en zit ook in vak K.

